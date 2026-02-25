Hatay’da insanlık dışı görüntü! 2 araçtan 23 kaçak göçmen çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Polis ekiplerinin çalışması kapsamında; Yayladağı-Altınözü yolu üzerinde durdurulan iki aracın içinde yapılan aramada Türkiye'de geçerli oturma izni bulunmayan 23 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Göçmenleri tıka basa araçlara dolduran insan taciri çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Özetle