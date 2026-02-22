Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Göçmen kaçakçılarından akılalmaz yöntem! Üzerlerini dışkıyla kapattılar

Hatay’da göçmen kaçakçıları akıl almaz bir yönteme başvurdu. Polis ekiplerince durdurulan kamyonetten üzerleri hayvan dışkısıyla kapatılmış gizli bölmede 19 göçmen bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.02.2026
saat ikonu 10:16
|
GÜNCELLEME:
22.02.2026
saat ikonu 10:20

kaçakçılığıyla mücadele devam ediyor. 'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdiği çalışmada şüphelendikleri bir kamyonu durdurdu.

HABERİN ÖZETİ

Göçmen kaçakçılarından akılalmaz yöntem! Üzerlerini dışkıyla kapattılar

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Hatay'da polis, hayvan dışkısıyla kamufle edilmiş bir kamyonda 19 kaçak göçmen yakaladı ve 2 organizatörü tutukladı.
Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda şüpheli bir kamyon durduruldu.
Kamyonun gizli bölmesi, hayvan dışkısıyla kamufle edilmişti.
Gizli bölmede, Türkiye'de oturma izni olmayan 19 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.
Olayla ilgili yakalanan 2 organizatör tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Göçmen kaçakçılarından akılalmaz yöntem! Üzerlerini dışkıyla kapattılar

ÜZERLERİNİ DIŞKISIYLA KAPATMIŞLAR

Ekipler durdurdukları açık kasa kamyonette detaylı bir arama yapıldı. Üzeri hayvan dışkısıyla kamufle edilen kamyonette gizli bir bölme bulundu.

Göçmen kaçakçılarından akılalmaz yöntem! Üzerlerini dışkıyla kapattılar

19 GÖÇMEN YAKALANDI

Gizli bölmede; Türkiye’de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 19 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılarından akılalmaz yöntem! Üzerlerini dışkıyla kapattılar

2 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Olayla ilgili olarak yakalanan 2 , çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tatilde çalan okul zili canından bezdirdi: Zilin fişini KDK çekti
ETİKETLER
#hatay
#göçmen
#göçmen kaçakçılığı
#organizatör
#Kamuﬂaj
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.