Göçmen kaçakçılarından akılalmaz yöntem! Üzerlerini dışkıyla kapattılar

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Göçmen kaçakçılığıyla mücadele devam ediyor. Hatay'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdiği çalışmada şüphelendikleri bir kamyonu durdurdu.
Ekipler durdurdukları açık kasa kamyonette detaylı bir arama yapıldı. Üzeri hayvan dışkısıyla kamufle edilen kamyonette gizli bir bölme bulundu.
Gizli bölmede; Türkiye’de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 19 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.
Olayla ilgili olarak yakalanan 2 organizatör, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.