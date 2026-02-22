Göçmen kaçakçılığıyla mücadele devam ediyor. Hatay'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdiği çalışmada şüphelendikleri bir kamyonu durdurdu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Göçmen kaçakçılarından akılalmaz yöntem! Üzerlerini dışkıyla kapattılar Hatay'da polis, hayvan dışkısıyla kamufle edilmiş bir kamyonda 19 kaçak göçmen yakaladı ve 2 organizatörü tutukladı. Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda şüpheli bir kamyon durduruldu. Kamyonun gizli bölmesi, hayvan dışkısıyla kamufle edilmişti. Gizli bölmede, Türkiye'de oturma izni olmayan 19 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili yakalanan 2 organizatör tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÜZERLERİNİ DIŞKISIYLA KAPATMIŞLAR

Ekipler durdurdukları açık kasa kamyonette detaylı bir arama yapıldı. Üzeri hayvan dışkısıyla kamufle edilen kamyonette gizli bir bölme bulundu.

19 GÖÇMEN YAKALANDI

Gizli bölmede; Türkiye’de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 19 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

2 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Olayla ilgili olarak yakalanan 2 organizatör, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.