Tatilde çalan okul zili canından bezdirdi: Zilin fişini KDK çekti

Evinin karşısındaki ortaokulun zil ve anons sisteminin, okulun kapalı olduğu hafta sonları ile resmi tatil günlerinde de çalmaya devam etiiğini belirten bir vatandaş, yaşadığı gürültü nedeniyle KDK'ye başvurdu.

OKUL YÖNETİMİ TAAHHÜT ETTİ AMA SORUN ÇÖZÜLMEDİ

Sesten rahatsız olan vatandaş, ilk olarak okul yönetimi ile irtibata geçti ve okuldan sistemin devre dışı bırakılacağı taahhüdünde bulunuldu. Ancak sorun devam edince vatandaş, KDK’ya başvurarak mağduriyetinin giderilmesini talep etti.

Başvuru üzerine okul yönetimiyle irtibata geçen KDK, vatandaşın sorununun çözülmesini istedi. Yaşadığı sorun çözüme kavuşan vatandaş, "yaklaşık 1,5 aydır okulun ses şiddetine dikkat edildiğini ve tatil günleri zilin çalmadığını" KDK'ye bildirdi.