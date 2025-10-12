Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Tam burslu öğrenciye 325 bin TL şoku: KDK müdahale etti

Tam burslu bir öğrenciden, yıllar sonra 'sınıf tekrarı' gerekçesiyle 325 bin lira isteyen özel üniversiteye Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) müdahalesine takıldı. Kurumun girişimiyle öğrenci yalnızca 54 bin 939 lira ödeyecek.

Tam burslu öğrenciye 325 bin TL şoku: KDK müdahale etti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.10.2025
saat ikonu 12:55
|
GÜNCELLEME:
12.10.2025
saat ikonu 12:55

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), tam burslu öğrenciden sınıf tekrarı nedeniyle 3 yıl sonra talep edilen 325 bin lira öğrenim ücreti ödemesinin, sınıf tekrarı yapılan dönemdeki ücret olan 54 bin 939 liraya indirilmesini sağladı.

KDK'nin kararına göre, 2020'de İstanbul'da özel bir üniversiteye tam burslu olarak yerleşen bir , hazırlık sınıfında başarılı olamadı ve 2021-2022 akademik döneminde sınıf tekrarı yaptı.

tarafından, sınıf tekrarı nedeniyle hakkını yitireceği yönünde bildirimde bulunulmayan öğrenci, sistemde "tam burslu" olarak gözükmeye devam etti.

Tam burslu öğrenciye 325 bin TL şoku: KDK müdahale etti

ÖĞRENCİDEN 325 BİN LİRALIK TALEP

Üniversite, üçüncü sınıfa geçtiğinde, sınıf tekrarı yaptığı dönem nedeniyle öğrenciden güncel yıllık eğitim tutarı olan 325 bin lira ödemesini talep etti.

Talep edilen ücreti ödeme gücünün olmadığını, söz konusu durumun üniversite burs yönergesine aykırı olduğunu ileri süren öğrenci, kendisinden ücret alınmaması veya sınıf tekrarı yaptığı dönemdeki ücreti ödemesi için KDK'ye başvurdu.

Tam burslu öğrenciye 325 bin TL şoku: KDK müdahale etti

Başvuruyu inceleyen KDK, dostane çözüm için üniversite yönetimiyle temasa geçti.

KDK'nin yaptığı görüşmeler sonucu üniversite, 2025-2026 akademik yılı için talep edilmesi gereken 325 bin lira öğrenim ücretinden vazgeçti ve 2021-2022 akademik yılında geçerli olan 54 bin 939 liranın ödemesini kararlaştırdı.

