29 Ekim üniversiteler tatil mi? 28 Ekim üniversitelerde dersler yarım gün mü?

Ülkemizde her yıl 29 Ekim tarihi Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanıyor. Resmi tatil olarak kabul edilen Cumhuriyet Bayramı'nda Türkiye genelinde birçok etkinlik gerçekleştiriliyor.

Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çarşamba gününe denk gelmesi nedeniyle üniversitelerin durumu gündem oldu. Öğrenciler tarafından 29 Ekim üniversiteler tatil mi sorusunun cevabı araştırılıyor.

29 EKİM ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olarak kabul edildiği için üniversiteler tatil olacak ve ders işlenmeyecek. 30 Ekim 2025 Perşembe günü ise üniversitelerde eğitim-öğretim kaldığı yerden devam edecek.

28 EKİM ÜNİVERSİTELERDE YARIM GÜN MÜ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 28 Ekim günü saat 13.00'ten sonra başlar ve 29 Ekim günü devam eder. Bu kapsamda üniversitelerde 28 Ekim yarım gün tatil olacak.

Üniversitelerde dersler öğle saatine kadar işlenecek ve öğleden sonra ders işlenmeyecek. Ancak üniversitelerde ders durumu değişiklik gösterebilir. Bu kapsamda öğrencilerin kendi üniversitelerinin rektörlükleri tarafından yapılan açıklamaları takip etmeleri gerekiyor.