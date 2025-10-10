Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

29 Ekim üniversiteler tatil mi? 28 Ekim üniversitelerde dersler yarım gün mü?

Resmi tatiller arasında yer alan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurt genelinde düzenlenecek olan etkinlikler ile kutlanacak. Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kala öğrenciler tarafından 29 Ekim üniversiteler tatil mi sorusu araştırılmaya başlandı. 29 Ekim'in yanı sıra 28 Ekim üniversitelerde derslerin yarım gün işlenip işlenmeye gündem oldu.

29 Ekim üniversiteler tatil mi? 28 Ekim üniversitelerde dersler yarım gün mü?
10.10.2025
10.10.2025
Ülkemizde her yıl tarihi Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanıyor. Resmi tatil olarak kabul edilen Cumhuriyet Bayramı'nda Türkiye genelinde birçok etkinlik gerçekleştiriliyor.

Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çarşamba gününe denk gelmesi nedeniyle üniversitelerin durumu gündem oldu. Öğrenciler tarafından 29 Ekim üniversiteler tatil mi sorusunun cevabı araştırılıyor.

29 Ekim üniversiteler tatil mi? 28 Ekim üniversitelerde dersler yarım gün mü?

29 EKİM ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olarak kabul edildiği için üniversiteler tatil olacak ve ders işlenmeyecek. 30 Ekim 2025 Perşembe günü ise üniversitelerde eğitim-öğretim kaldığı yerden devam edecek.

29 Ekim üniversiteler tatil mi? 28 Ekim üniversitelerde dersler yarım gün mü?

28 EKİM ÜNİVERSİTELERDE YARIM GÜN MÜ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 28 Ekim günü saat 13.00'ten sonra başlar ve 29 Ekim günü devam eder. Bu kapsamda üniversitelerde 28 Ekim yarım gün tatil olacak.

Üniversitelerde dersler öğle saatine kadar işlenecek ve öğleden sonra ders işlenmeyecek. Ancak üniversitelerde ders durumu değişiklik gösterebilir. Bu kapsamda öğrencilerin kendi üniversitelerinin rektörlükleri tarafından yapılan açıklamaları takip etmeleri gerekiyor.

