20°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

KDK’den SGK’ya emsal karar: 15 Bin liralık eğitimi kurum ödeyecek

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin, zorunlu mesleki yenileme eğitimi giderlerinin, görev yaptıkları idare tarafından karşılanması için tavsiye kararı verdi.

KDK’den SGK’ya emsal karar: 15 Bin liralık eğitimi kurum ödeyecek
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Sosyal Güvenlik Kurumu'nun () kararına göre, SGK'nin bir il müdürlüğünde kadrolu statüde görev yapan bir , 5 yılda bir tekrarlanması zorunlu olan ve yaklaşık 15 bin liralık yenileme eğitimi bedelinin kurum tarafından karşılanmasına yönelik talepte bulundu.

KDK’den SGK’ya emsal karar: 15 Bin liralık eğitimi kurum ödeyecek

Muadil kamu kurumlarında söz konusu giderlerin idareler tarafından ödendiğini belirten kişi, çalıştığı kurum tarafından talebinin reddedilmesi üzerine KDK'ye başvurdu. Başvuruyu inceleyen KDK, başvurucuyu haklı buldu ve yenileme eğitimi giderinin kurum tarafından karşılanması adına SGK'ye tavsiye kararı verdi.

KARARIN GEREKÇESİNDEN

KDK'nin kararında, söz konusu eğitimin, personelin bireysel tercihine bağlı kişisel gelişim faaliyeti olmadığı, görevin ifası için kanuni bir zorunluluk teşkil ettiği, kamusal güvenlik hizmetinin devamlılığıyla da doğrudan ilişkili bulunduğu belirtildi. Kararda, idarenin takdir yetkisini kullanırken, hizmetin gerekleri, idarenin bütünlüğü ve eşitlik ilkesi çerçevesinde hareket etmesinin de zorunlu olduğu vurgulandı.

KDK’den SGK’ya emsal karar: 15 Bin liralık eğitimi kurum ödeyecek

Kurum mevzuatında, eğitim giderlerinin kurum bütçesinden karşılanabilmesini engelleyen bir düzenlemenin yer almadığına işaret edilen kararda, "İdareden beklenen, iş hukukunda yer alan eşitlik ve ayrımcılık yasağına uygun bir şekilde, işçi lehine yorum ilkesini esas alarak, ilgili ödemenin yapılması yönünde işlem tesis etmesidir." değerlendirmesine yer verildi.

