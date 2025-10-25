Menü Kapat
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Yüzyılın Konut Projesi: 6 bin 750 TL taksitle ev sahibi olun

Ekim 25, 2025 10:55
1
Yüzyılın Konut Projesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıkladğı "Ev Sahibi Türkiye: Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilmesi hedefleniyor.
 

2
yüzyılın konut projesi

81 ilde dar gelirli vatandaşlar için uygun koşullarda 500 bin sosyal konutun satışa sunulacağı bu proje için başvurular 10 Kasım 2025 – 19 Aralık 2025 arasında toplanacak. İnşa ve ihale süreci 2025 Kasım itibarıyla başlayacak. Hak Sahibi Belirleme Kuraları, 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 
 

3
Yüzyılın Konut Projesi

KİMLERE ÖNCELİK TANINACAK?

Yüzyılın Konut Projesi'nde şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gazi (Kıbrıs, Kore): %5, engelli vatandaşlar: %5, emekli vatandaşlar: %20, 3 ve daha fazla çocuklu aileler: %10, yaşı 18-30 arasında olan genç vatandaşlar: %20, diğer alıcı adayları: %40

 

4
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı projeyle Türkiye'nin 81 ilinde toplam 500 bin sosyal konut hayata geçirilecek. Bu kapsamda ilk etapta inşa edilecek konutların illere göre dağılımı şöyle: İstanbul 100 bin, Ankara 30 bin 780, İzmir 21 bin 520, Gaziantep 13 bin 940, Konya 13 bin 670, Şanlıurfa 13 bin 190, Diyarbakır 12 bin 170, Bursa 13 bin 730, Antalya 13 bin 160, Hatay 12 bin 640 ve Ardahan 540.
 

5
Yüzyılın Konut Projesi

KONUTLARIN MİMARİSİ NASIL OLACAK?

Yüzyılın Konut Projesi'nde konutlar 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak.
 

6
YÜZYILIN KONUT PROJESİ BAŞVURU

NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

Başvuru için hane halkı aylık net gelirinin, İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için de 127 bin lira olması gerekecek. Deprem bölgesinde yaşayan ve projeye başvuru yapmak isteyenler için nüfus kayıt örneği veya 1 yıl ikamet şartı yeterli olacak.
 

7
yüzyılın konut projesi'nde evler ne kadara satılacak?

YÜZYILIN KONUT PROJESİ'NDE EVLER NE KADARA SATILACAK?

Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak. Tüm konutlar %10 peşinat, 240 ay vade ile satışa sunulacak. Konut fiyatları İstanbul ve Anadolu illeri için farklı olacak. Anadolu’da 1+1 konutların taksit tutarı 6 bin 750 TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksiti 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 938 TL olacak. İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların taksit tutarı 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 11 bin 63 TL olacak.
 

8
BİR AİLEDEN KAÇ KİŞİ BAŞVURABİLİR?

BİR AİLEDEN KAÇ KİŞİ BAŞVURABİLİR?

Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacak.
 

9
başvuru bedeli ne kadar?

BAŞVURU BEDELİ NE KADAR?

Başvuru bedeli 5.000 TL olarak belirlenmiştir. ‘Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinden’ başvuru bedeli alınmaz. Kurada hak sahipliği çıkmaz ise bedel iade edilecek.
 

10
NEREYE ÖDEME YAPILACAK?

NEREYE ÖDEME YAPILACAK?

T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası
A.Ş., T. Emlak Katılım Bankası A.Ş. şubeleri
aracılığıyla veya e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.
 

11
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ eliyle sürdürdüğü sosyal konut projeleri kapsamında bugüne kadar 5 milyondan fazla vatandaşa güvenli barınma imkanı sundu.

"50 Bin Sosyal Konut", "100 Bin Sosyal Konut", "250 Bin Sosyal Konut Projesi/ İlk Evim, İlk Evim Arsa/ İlk Evim İş Yeri" projelerinin de arasında olduğu kampanyalarla Türkiye genelinde bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa edildi, 280 bin sosyal konutun inşası ise devam ediyor.
 

