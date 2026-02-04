Umut yolculuğunda facia: Yunan Sahil Güvenliği göçmen teknesine çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı

Ege Denizi'nin doğusunda bulunan Sakız Adası açıklarında umut yolculuğundaki göçmenler, Yunanistan Sahil Güvenlik gemisi tarafından engellenmek isterken facia yaşandı.

KOVALAMACA ÇARPIŞMAYLA BİTTİ

Sahil Güvenlik gemisi, göçmenlerin teknesini kovalamaya başladı. Bu kovalamaca, çarpışmayla son buldu. Sahil Güvenlikten yapılan açıklamada, teknedeki tüm göçmenlerin çarpışmanın etkisiyle deniz düştüğü, 11'i erkek, 4'ü kadın olmak üzere 15 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği, 2'si sahil güvenlik görevlisi olmak üzere 26 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

ÇARPIŞMA SONRADAN AÇIKLANDI

Üst düzey bir Yunan yetkili yerel medyaya yaptığı açıklamada, göçmen kaçakçıları tarafından kullanıldığı belirtilen ve yaklaşık 30 kişinin bulunduğu sürat teknesinin yolcuları indirmek üzere adanın doğu kıyısındaki Myrsinidi bölgesine yaklaşmaya çalıştığı sırada sahil güvenlik gemisi tarafından tespit edildiğini söyledi. Daha sonra kovalamaca yaşandığı ve bu sırada gemi ve teknenin çarpıştığı öğrenildi.