Büyük yangın Filipinler'de bir köyü yok etti! Binden fazla ev küle döndü

Filipinler'deki büyük yangın bir kıyı köyünü adeta yok etti. Binden fazla ev küle döndü, 5 binden fazla kişi tahliye edildi ve evinden oldu.
Filipinler’in Tawi-Tawi eyaletine bağlı Bongao kasabasında bulunan bir kıyı köyü alevlere teslim oldu. Yangın her geçen dakika yayıldı.
Büyük yangında 1000'den fazla ev küle döndü.
Gece saatlerinde başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.
Hafif ve kolay tutuşabilen malzemelerden yapılma evler adeta yok oldu.
Bongao Belediyesi Afet Risk Azaltma ve Yönetim Ofisi’ne göre, Bangsamoro Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi’nde yer alan ve Tawi-Tawi’nin başkenti olan Bongao’da yaklaşık 5.000 kişi tahliye edilmek zorunda kaldı.
Yetkililer, büyük yangında can kaybının yaşanmadığını açıkladı.