Uçurumdan sallanan ilçede tehlike hala büyük! Zemin hareketliliği sürüyor

ZEMİN HAREKETLİLİĞİ SÜRÜYOR

İtalya Sivil Savunma Direktörü Fabio Ciciliano, bir radyo programına yaptığı açıklamada, Niscemi'de toprak kaymasındaki hızın yavaşladığını ancak halen zemindeki hareketliliğin sürdüğünü, dolayısıyla ilçede normale dönüş için bir zaman belirlemenin "erken" olduğunu ifade etti.