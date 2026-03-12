Menü Kapat
Editor
Editor
 Serhat Yıldız

Cinsel taciz suçlamasıyla tutuklu CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tahliye edildi!

Giresun’un Görele ilçesinde “çocuğa karşı cinsel taciz” iddiasıyla geçtiğimiz ay tutuklanan Belediye Başkanı Hasbi Dede, davanın ilk duruşmasında tahliye edildi. Mahkeme, Dede hakkında haftada iki gün imza şartı getirirken duruşmayı Nisan ayına erteledi.

Giresun kamuoyunun yakından takip ettiği "" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz ay sosyal medya üzerinden bir çocuğa rahatsız edici mesajlar gönderdiği iddiasıyla tutuklanan ’li Görele Hasbi Dede, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sanık Dede’nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Cinsel taciz suçlamasıyla tutuklu CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tahliye edildi!

Cinsel taciz suçlamasıyla tutuklu CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tahliye edildi!

SEGBİS ÜZERİNDEN SAVUNMA YAPTI

Samsun Kavak S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Hasbi Dede, duruşmaya SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla katılarak savunmasını gerçekleştirdi. Duruşmada, 2009 doğumlu mağdur T.T. ile annesi N.T.’nin ifadeleri de dinlendi. Davaya, sanık avukatlarının yanı sıra T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da mağdur çocuğun yanında müdahil olarak katılım sağladı.

Cinsel taciz suçlamasıyla tutuklu CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tahliye edildi!

HAFTADA İKİ GÜN İMZA ŞARTI

heyeti, tarafların dinlenmesinin ardından ara kararını açıkladı. Hasbi Dede'nin tutukluluk halinin sona erdirilmesine hükmeden mahkeme, sanık hakkında "haftada iki gün karakola imza verme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı. Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Dede hakkında ilgili suç kapsamında 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Cinsel taciz suçlamasıyla tutuklu CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tahliye edildi!

SÜREÇ NASIL BAŞLAMIŞTI?

Olay, 8 Şubat 2026 tarihinde 2009 doğumlu bir çocuk ve annesinin Görele İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikâyetçi olmasıyla başladı. Sosyal medya üzerinden gönderilen içeriklerin incelenmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Hasbi Dede tutuklanmıştı. Dosyadaki eksiklerin tamamlanması amacıyla bir sonraki duruşma 24 Nisan tarihine ertelendi.

Cinsel taciz suçlamasıyla tutuklu CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tahliye edildi!
ETİKETLER
#chp
#belediye başkanı
#mahkeme
#cinsel taciz
#Görele
#Politika
