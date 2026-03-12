Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay

Gora 4 Gora ne zaman yayınlanacak? Gora 4 Gora oyuncuları kimler?

Türk sinemasının en çok izlenen filmlerinden biri olan G.O.R.A ve A.R.O.G ile tanınan Cem Yılmaz’dan 20 yıl sonra yeni film, Gora 4 Gora ile geri dönüyor. Peki, Gora 4 Gora ne zaman yayınlanacak? Gora 4 Gora oyuncuları kimler? İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gora 4 Gora ne zaman yayınlanacak? Gora 4 Gora oyuncuları kimler?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.03.2026
saat ikonu 15:03
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
saat ikonu 15:03

Ünlü komedyen ’ın sevilerek izlenen filmlerinden olan G.O.R.A, 20 yıl sonra Gora 4 Gora filmiyle izleyiciyle buluşuyor. Cem Yılmaz’ın yeni filmi olan Gora 4 Gora, hazırlıklarına devam ederken, hayranları tarafından arama motorlarında Gora 4 Gora hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı. Peki, Gora 4 Gora ne zaman yayınlanacak? Gora 4 Gora oyuncuları kimler? Sorusunu sizin için araştırdık. İşte detaylar…

GORA 4 GORA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Cem Yılmaz’ın sevilen işlerinden olan G.O.R.A devam filmiyle izleyiciyle buluşacak. Yayınlandığı günden beri büyük bir heyecanla izlenen G.O.R.A, uzun bir aranın ardından tekrardan sevenleriyle buluşacak.

Gora 4 Gora ne zaman yayınlanacak? Gora 4 Gora oyuncuları kimler?

G.O.R.A, yayınlandığı zaman kendi kategorisinde oldukça yüksek izlenme oranları alırken, halen daha sevilerek izlenen yapımlar arasında yer alıyor. Hazırlıklarına da devam eden Cem Yılmaz yavaş yavaş kadro da yer alacak isimleri de açıklamaya başladı.

Gora 4 Gora ne zaman yayınlanacak? Gora 4 Gora oyuncuları kimler?

G.O.R.A’nın devam filmi olacağı düşünülen filmde karakterlerin yıllar içerisindeki hayatlarındaki olayları izleyenlere taşıyacak. Cem Yılmaz’ın Gora 4 Gora filmini açıklamasıyla ne zaman çıkacağı ve yayınlanacağı merak edilerek araştırılmaya başlandı.

Gora 4 Gora ne zaman yayınlanacak? Gora 4 Gora oyuncuları kimler?

Ancak Gora 4 Gora’nın henüz resmi bir vizyon tarihi açıklanmadı. 2026 yılı içerisinde çekimlerinin tamamlanacağı düşünülen Gora 4 Gora, şimdilik nerede yayınlanacağı bilinmiyor. Film sinemaseverler mi bulaşacak yoksa dijital bir platform olan Netflix'te mi olacak merakla bekleniyor.

Gora 4 Gora ne zaman yayınlanacak? Gora 4 Gora oyuncuları kimler?

GORA 4 GORA OYUNCULARI KİMLER?

Sevilen yapımın devam filmi olan Gora 4 Gora, oyuncularıyla da oldukça merak edilerek araştırılıyor. Özellikle de Cem Yılmaz’ın başarılı oyuncu Uras Kaygılaroğlu ile paymış olduğu paylaşım kısa sürede gündem oldu.

Gora 4 Gora ne zaman yayınlanacak? Gora 4 Gora oyuncuları kimler?

Erşan Kuneri ve Karakomik Filmleri adlı projeleriyle daha önceden de bir araya gelen ikili şimdi Gora 4 Gora için tekrardan bir araya geliyor. Ünlü oyuncu Cem Yılmaz, sosyal medyasından ‘geliyoruz yine’ notlu bir fotoğraf yayınlamasıyla Gora 4 Gora oyuncuları merak edildi.

Gora 4 Gora ne zaman yayınlanacak? Gora 4 Gora oyuncuları kimler?

Filmin kadrosunda Cem Yılmaz’ın yanı sıra Bülent Şakrak, Özge Özberk, , Bora Akkaş, İdil Sivritepe, Bige Önal, Nevra Cansu Özel, Murat Eken, Emre Karayel ve Ahmet Pınar gibi isimler Gora 4 Gora filminde yer alacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cem Yılmaz ile Uraz Kaygılaroğlu' "GORA 4 GORA" için hazırlıklara başladı
Sevdiğim Sensin 5. bölüm 4. fragman yayınlandı! Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölümde neler olacak?
ETİKETLER
#cem yılmaz
#oyuncular
#uraz kaygılaroğlu
#Türk Filmleri
#Vizyon Tarihi
#Gora
#Gora 4 Gora
#G.o.r.a Devam Filmi
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.