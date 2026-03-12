Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın sevilerek izlenen filmlerinden olan G.O.R.A, 20 yıl sonra Gora 4 Gora filmiyle izleyiciyle buluşuyor. Cem Yılmaz’ın yeni filmi olan Gora 4 Gora, hazırlıklarına devam ederken, hayranları tarafından arama motorlarında Gora 4 Gora hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı. Peki, Gora 4 Gora ne zaman yayınlanacak? Gora 4 Gora oyuncuları kimler? Sorusunu sizin için araştırdık. İşte detaylar…

GORA 4 GORA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Cem Yılmaz’ın sevilen işlerinden olan G.O.R.A devam filmiyle izleyiciyle buluşacak. Yayınlandığı günden beri büyük bir heyecanla izlenen G.O.R.A, uzun bir aranın ardından tekrardan sevenleriyle buluşacak.

G.O.R.A, yayınlandığı zaman kendi kategorisinde oldukça yüksek izlenme oranları alırken, halen daha sevilerek izlenen yapımlar arasında yer alıyor. Hazırlıklarına da devam eden Cem Yılmaz yavaş yavaş kadro da yer alacak isimleri de açıklamaya başladı.

G.O.R.A’nın devam filmi olacağı düşünülen filmde karakterlerin yıllar içerisindeki hayatlarındaki olayları izleyenlere taşıyacak. Cem Yılmaz’ın Gora 4 Gora filmini açıklamasıyla ne zaman çıkacağı ve yayınlanacağı merak edilerek araştırılmaya başlandı.

Ancak Gora 4 Gora’nın henüz resmi bir vizyon tarihi açıklanmadı. 2026 yılı içerisinde çekimlerinin tamamlanacağı düşünülen Gora 4 Gora, şimdilik nerede yayınlanacağı bilinmiyor. Film sinemaseverler mi bulaşacak yoksa dijital bir platform olan Netflix'te mi olacak merakla bekleniyor.

GORA 4 GORA OYUNCULARI KİMLER?

Sevilen yapımın devam filmi olan Gora 4 Gora, oyuncularıyla da oldukça merak edilerek araştırılıyor. Özellikle de Cem Yılmaz’ın başarılı oyuncu Uras Kaygılaroğlu ile paymış olduğu paylaşım kısa sürede gündem oldu.

Erşan Kuneri ve Karakomik Filmleri adlı projeleriyle daha önceden de bir araya gelen ikili şimdi Gora 4 Gora için tekrardan bir araya geliyor. Ünlü oyuncu Cem Yılmaz, sosyal medyasından ‘geliyoruz yine’ notlu bir fotoğraf yayınlamasıyla Gora 4 Gora oyuncuları merak edildi.

Filmin kadrosunda Cem Yılmaz’ın yanı sıra Bülent Şakrak, Özge Özberk, Uraz Kaygılaroğlu, Bora Akkaş, İdil Sivritepe, Bige Önal, Nevra Cansu Özel, Murat Eken, Emre Karayel ve Ahmet Pınar gibi isimler Gora 4 Gora filminde yer alacak.