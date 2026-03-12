Cem Yılmaz ile Uraz Kaygılaroğlu' "GORA 4 GORA" için hazırlıklara başladı

Cem Yılmaz imzalı "G.O.R.A." serisi uzun bir aradan sonra seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yeni filmi "GORA 4 GORA" yıldızlarından Uraz Kaygılaroğlu yeni bir paylaşım yaptı.

CEM YILMAZ VE URAZ KAYGILAROĞLU'NDAN GORA 4 GORA HAZIRLIĞI

“Erşan Kuneri” ve “Karakomik Filmler” adlı projelerde birlikte çalıştığı Cem Yılmaz ile bir araya gelen Uraz Kaygılaroğlu, heyecanını takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, paylaşımına "Geliyoruz yine" notunu düştü. İkilinin fotoğrafı büyük ilgi görürken; Yılmaz da aynı kareyi kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

GORA 4 GORA KADROSUNDA HANGİ OYUNCULAR YER ALACAK?

GORA 4 GORA filminin kadrosunda Cem Yılmaz’ın yanı sıra Can Yılmaz, Bülent Şakrak, Özge Özberk, Uraz Kaygılaroğlu, Bora Akkaş, İdil Sivritepe, Bige Önal, Nevra Cansu Özel, Murat Eken, Emre Karayel ve Ahmet Pınar gibi isimler de yer alacak.

CEM YILMAZ YENİ FİLMİ İÇİN ÇOK HEYECANLI

Yayın tarihi belli olmayan "GORA 4 GORA" ile ilgili detay da veren Cem Yılmaz, "İki uzun sinema filmi uzunluğunda bir şey. 240 dakikalık bir 'Gora 4 Gora' macerası var. Kadro çok güzel, kıymetli oyuncu arkadaşlarım var. Her seferinde kendi zevkime göre bir şey yapıyorum. Heyecanlı, komik ama biraz daha derinlikli bir iş" ifadelerini kullanmıştı.