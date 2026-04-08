Ekonomi
Gram altın için yeni baraj 8000 lira! İslam Memiş'ten canlı yayında 15 gün uyarısı

Ons altında 5100 dolar, gram altında ise 8000 lira bandı konuşulmaya başlandı. Finans Analisti İslam Memiş TGRT Haber canlı yayınında yatırımcılar için en kritik süreci açıkladı: 15 günlük fırtınaya hazır olun!

Orta Doğu'dan gelen ateşkes haberiyle altın ve gümüş fiyatları fırladı, çakıldı. Savaş fiyatlamasına devam eden piyasalarda sular ne zaman durulacak? Finans Analisti İslam Memiş, TGRT Haber canlı yayınında altın ve piyasalara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Özellikle son dönemde artan jeopolitik gelişmeler ve ateşkes ihtimalleri üzerine konuşan Memiş, yatırımcıları temkinli olmaları konusunda uyardı.

Gram altın için yeni baraj 8000 lira! İslam Memiş'ten canlı yayında 15 gün uyarısı

Finans Analisti İslam Memiş, Orta Doğu'dan gelen ateşkes ihtimallerinin piyasalardaki dalgalanmalara neden olduğunu ve yatırımcıları temkinli olmaya çağırdı.
Memiş, piyasaların önümüzdeki 15 günlük süreçte iki senaryoya açık olduğunu belirtti; manipülasyon halinde dalgalanmanın süreceğini, kalıcı barış halinde ise ons altının 5.100 dolar üzerine çıkabileceğini söyledi.
Gram altın TL fiyatının bu durumda 7-8 bin lira aralığında dalgalanabileceği öngörüldü.
Manipülasyon haber akışları gelmesi durumunda 4.400 dolar seviyesinin destek konumunda olacağı ifade edildi.
Memiş, 2025 sonu ve 2026 yılı için piyasalardaki dalgalanmanın devam edeceği ve yatırımcıların varlıklarına sahip çıkması gerektiğini vurguladı.
Ateşkes haberleriyle petrol fiyatlarında düşüşler, dolar endeksinde düşüşler ve Borsa İstanbul endeksinde yükselişler görüldüğü belirtildi.
Tamamen kalıcı bir ateşkes imzalanana kadar bu 15 günlük sürecin kritik olduğu ve sert dalgalanmaların devam edeceği uyarısı yapıldı.
Uzun vadede ons altın için 5.886 dolar, gram altın için ise 10 bin lira seviyesinin hedeflendiği beklentisinin geçerliliğini koruduğu ifade edildi.
Bilgi Okunma süresi 42 saniyeye düşürüldü.
Gram altın için yeni baraj 8000 lira! İslam Memiş'ten canlı yayında 15 gün uyarısı

Piyasaların önümüzdeki kısa vadede iki farklı senaryoya açık olduğunu belirten Memiş, 15 günlük sürecin kritik olduğuna vurgu yaparak "Yine iki senaryo var 15 günlük süreç içerisinde karşımızda. Piyasalar manipüle edilirse bu 15 gün içinde yine dalgalanma devam eder. Ama kalıcı bir barış haberi gelirse ve burada tamamen savaş ortadan kalkarsa ons altın tarafında 5.100 dolar, yani 5.100 dolar seviyesinin üzerini telaffuz edebiliriz. Bu da gram altın TL fiyatında 7–8 bin lira aralığında dalgalanmayı bize işaret ediyor. Yani 7 bin liraya oturan, 8 bin lirayı gözüne kestiren bir gram altından bahsedebiliriz" dedi.

KonuDeğerlendirmeTahminler
Piyasa SenaryolarıÖnümüzdeki kısa vadede iki farklı senaryoya açık.15 günlük süreç kritik.
Manipülasyon SenaryosuPiyasalar manipüle edilirse dalgalanma devam eder.15 gün içinde belirsizlik sürer.
Barış Haberi SenaryosuKalıcı bir barış haberi gelirse ve savaş tamamen ortadan kalkarsa.Ons altın 5.100 dolar seviyesinin üzerine çıkabilir.
Gram Altın (TL) Tahmini (Barış Haberi Gelirse)Ons altındaki yükselişin etkisiyle.7.000 - 8.000 TL aralığında dalgalanma görülebilir.

Manipülasyon ihtimaline de dikkat çeken Memiş, Eğer piyasayı manipüle eden haber akışları gelirse de tekrar 4.400 dolar seviyesi burada destek konumunda. Yine 2025 yılı Kasım ayında, 2026 yılına ilişkin yatırımcılara ‘2026 yılı manipülasyon yılı; her ay yıl sonuna kadar bu piyasalardaki dalgalanmayı göreceksiniz. Varlıklarınıza sahip çıkın, uzun vadeli stratejik bir birliktelik’ uyarımız vardı. Yine bu uyarımız geçerliliğini koruyor diyerek aşağı yönlü hareket ihtimaline dikkat çekti.

Gram altın için yeni baraj 8000 lira! İslam Memiş'ten canlı yayında 15 gün uyarısı

Kısa vadeli sürecin belirsizliklerle dolu olduğunu vurgulayan Memiş, "Şimdi de 15 günlük bir piyasayla karşımızda durmaya devam ediyor. Piyasalar 15 gün boyunca yine rehavete girmez, temkinli bekleyişine devam eder. O yüzden gram altının 7 bin lira seviyesinin üzerine oturması lazım, ons altının 5 bin dolar seviyesinin üzerine oturması lazım ki kalıcı bir ateşkesten bahsedebilelim" şeklinde konuştu.

Gram altın için yeni baraj 8000 lira! İslam Memiş'ten canlı yayında 15 gün uyarısı

PETROL FİYATI ÇAKILDI

İlk piyasa tepkilerinin olumlu olduğunu belirten Memiş, "Ama şu andaki ilk tepkiler; petrol fiyatlarında düşüşler, dolar endeksindeki düşüşler, özellikle Borsa İstanbul endeksinin 13.536 puan seviyesinde yaklaşık yüzde 5 civarında yükseliş göstermesi. Bunlar da tabii ve doğaldır. O yüzden şimdi ilk açıklamalar olumlu, ilk gelişmeler olumlu. Hürmüz Boğazı tamamen açıldıktan sonra gemiler burada enerji sevkiyatına başladıktan sonra petrol fiyatlarındaki gerilemeden bahsedebiliriz ki 80 dolar seviyesine kadar gerileyen bir Brent petrol varil fiyatı görebiliriz" dedi.

Önemli GöstergelerDurumEtki
Petrol FiyatlarıDüşüşHürmüz Boğazı'nın açılması ve enerji sevkiyatının başlamasıyla 80 dolar seviyesine kadar gerilemesi bekleniyor.
Dolar EndeksiDüşüşPiyasa tepkileri olumlu.
Borsa İstanbul EndeksiYükseliş13.536 puan seviyesinde yaklaşık yüzde 5 civarında yükseliş gösterdi.

15 GÜN OLDUKÇA KRİTİK

"Bu 15 gün yatırımcılar için kritik. Çok ısrarlı bir şekilde karar vermemek lazım. Biraz bekleme zamanı mı? Evet, yani 15 gün çok kritik. Bu 15 gün içinde yine dalgalanmalar devam eder. Bu 15 günlük süreç içerisinde zaman zaman yalan yanlış haber akışları da gelmeye devam edecektir. Bu ateşkes haberini sabote etmeye çalışan haber kirliliği mutlaka olacaktır" diyen uzman isim bu belirsizlikte yatırım yapacakları uyardı.

Gram altın için yeni baraj 8000 lira! İslam Memiş'ten canlı yayında 15 gün uyarısı

Jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkmadığını vurgulayan Memiş, "Burada ateşkes İran ve Amerika arasında gerçekleşti ama İsrail diyor ki ‘biz masada yoktuk’ ve muhtemelen diğer ülkelere saldırılarına devam edebilir. Böyle bir risk de var karşımızda. İran buna yanıt da verebilir. Dolayısıyla ben çok aceleci davranılması gerektiğini düşünmüyorum. Biraz temkinli yaklaşmakta fayda var" şeklinde konuştu.

SERT DALGALANMAYA HAZIRLANIN

Son olarak uzun vadeli beklentilerini de paylaşan Memiş, yatırımcılara ana trende odaklanmaları gerektiğini hatırlattı: "Tamamen kalıcı bir ateşkes imzalanmadıktan sonra bu 15 günlük sürecin kritik olduğunu söyleyebilirim. Sert dalgalanmalar devam edecektir. Ana trende odaklanmak lazım, ana hikâyeye odaklanmak lazım. Savaş olsa da olmasa da bizim bu yıl belirlediğimiz ons altın tarafında 5.886 dolar seviyesi var. Gram altın tarafında hedefimiz teknik olarak 10 bin lira seviyesi. Bu öngörümüzü revize etmedik, beklentimiz yine geçerliliğini koruyor. Ama bu süreç gelene kadar sert dalgalanmalara karşı küçük yatırımcının kendini mutlaka koruması lazım"

KonuAçıklama
Genel TavsiyeYatırımcılara ana trende odaklanmaları gerektiğini hatırlattı.
Kısa Vadeli Beklenti15 günlük süreç kritik, sert dalgalanmalar devam edecektir. Tamamen kalıcı bir ateşkes imzalanmadığı sürece bu durum geçerli olacak.
Ons Altın HedefiBu yıl için belirlenen ons altın hedefi 5.886 dolar.
Gram Altın HedefiTeknik olarak gram altın hedefi 10.000 lira seviyesi. Bu öngörü revize edilmedi.
Küçük Yatırımcılar İçin UyarıBelirlenen hedeflere ulaşılana kadar sert dalgalanmalara karşı küçük yatırımcının kendini mutlaka koruması gerektiği vurgulandı.
