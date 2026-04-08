Altın, gümüş, petrol ve tüm emtialar savaş fiyatlamasıyla dalgalanmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la 2 haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmasıyla emtia piyasaları sarsıldı. Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, TGRT Haber canlı yayınında savaş, altın, gümüş ve petrol fiyatlarına dair önemli analizler paylaştı. Ergezen’in açıklamaları, piyasalardaki mevcut eğilimlerin alışılmışın dışında geliştiğine işaret etti.

Altın rallisi başladı mı? Zafer Ergezen canlı yayında ons ve gram altın için rakam verdi

HABERİN ÖZETİ Altın rallisi başladı mı? Zafer Ergezen canlı yayında ons ve gram altın için rakam verdi Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, savaş fiyatlamasıyla dalgalanan altın, gümüş ve petrol piyasalarındaki son gelişmeleri ve gelecek beklentilerini paylaştı. ABD Başkanı Trump'ın İran ile 2 haftalık ateşkes duyurusu emtia piyasalarını sarstı. Beklentilerin tersine, savaşın etkisinin azalmasıyla altın yükselişe geçti; ons altın 5000 dolar, gram altın ise 7000-7200 lira seviyelerine ulaşabilir. Gümüşte de yükselişler görülse de, Ergezen bu yükselişin sınırlı kalmasını bekliyor ve ons gümüş için 82-85 dolar, gram gümüş için 90 seviyelerinin önemli olduğunu belirtiyor. Petrol fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi bekleniyor, ancak OPEC ülkelerinin arz artışı ve kalıcı anlaşma belirsizliği bu durumu etkileyecek. Merkez Bankası'nın faiz kararı konusunda, savaşın etkilerinin azalması ve kalıcı anlaşma sağlanması durumunda faizlerin sabit bırakılma ihtimali daha yüksek görülüyor.

Ergezen, özellikle altın fiyatlarındaki hareketin beklentilerin tersine geliştiğini vurgulayarak "Aslında herkesin beklediğinin tam tersi bir hareket olduğunu düşünüyorum. Savaş başladığı zaman risklerin arttığı bir ortamda altının değer kaybettiğini gördük. Bu çok alışılageldik bir durum değildi. Şimdi savaşın etkisinin azalmasıyla birlikte bu kez altının yükseldiğini görüyoruz. Bu yükselişin bir süre daha devam etmesini bekleyebiliriz" dedi.

ONS VE GRAM ALTIN İÇİN RAKAM VERDİ

Altın fiyatlarına ilişkin öngörülerini de paylaşan Ergezen, "Açıkçası ons altın şu anda 4800 dolar civarında. Buradan 5000 dolar seviyesine kadar bir yükselişin oldukça normal olacağını düşünüyorum. 5000 dolar seviyeleri etrafında da bir miktar dengelenme olacaktır. Gram altın tarafına baktığımızda ise 7000 liranın üzerinde bir hareket oldukça olası görünüyor. 7200 hatta 7200–7400 bandına doğru bir yükseliş görebiliriz. Bu seviyelerden sonra gram altında da bir miktar dengelenme yaşanacaktır" şeklinde konuştu.

Piyasalarda savaşın etkilerinin tamamen sona ermediğine dikkat çeken Ergezen: "Şu anda bir ateşkes süreci var ancak savaşın tamamen sona erdiğini söylemek zor. Piyasalar bundan sonra kalıcı bir anlaşmaya geçilip geçilmeyeceğini takip edecek. Eğer kalıcı bir anlaşma sağlanırsa altın tarafında bir miktar daha iyimserlik görebiliriz. Petrol fiyatlarındaki düşüş devam ettiği sürece burada en kritik takip edeceğimiz unsur dolar endeksi olacaktır. Dolar endeksi 98 seviyelerine kadar gerilemiş durumda. Eğer 97–96 bandına doğru bir düşüş olursa ons altın ve gram altın tarafında daha güçlü bir görünüm görebiliriz. Şimdilik bu kadar güçlü bir gerileme beklenmiyor ancak önümüzdeki dönemde bir miktar iyimserlik söz konusu olabilir. Ons altında 5000 dolar, gram altında ise 7000–7200 lira seviyelerinin görülmesini bekliyorum. Özellikle 7200 seviyesinin görülme ihtimali oldukça yüksek"

GÜMÜŞ YATIRIMCISI İÇİN KRİTİK SÜREÇ

"Gümüş tarafında da savaşın etkisinin azalmasıyla birlikte yükselişler görüyoruz. Bunun nedeni, ekonomilerde toparlanma ve talep artışı beklentisi. Ancak ben gümüş konusunda daha temkinliyim. Yükselişin sınırlı kalmasını bekliyorum. Enflasyonla birlikte faizlerin bir süre daha yüksek kalacak olması, ekonomik toparlanmayı sınırlayacaktır. Bu nedenle gümüşte çok güçlü bir yükseliş beklemiyorum" diyen Ergezen, yükselişlerin sınırlı kalabileceğini ifade etti.

"Ons gümüş tarafında 82–85 dolar bandına doğru bir hareket görebiliriz ancak bu seviyelerin üzerinde kalıcılık beklemiyorum. Bu seviyelerde bir dengelenme oluşacaktır. Gram gümüşte de bir miktar toparlanma devam edebilir ancak kalıcılık açısından 90 seviyesi önemli. 90’ın üzerinde kalıcı bir hareket şimdilik zor görünüyor. Bu nedenle toparlanmanın sınırlı kalmasını bekliyorum" dedi.

Petrol fiyatlarındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde ise Fatih Birol’un açıklamalarına atıfta bulunan Ergezen, "Petrol tarafına baktığımızda ise son dönemde ciddi fiyat hareketleri gördük. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol’un da belirttiği gibi bazı ülkeler çifte şok yaşadı. Şu anda petrol fiyatlarında bir miktar geri çekilme var ancak bu düşüşün devamı ateşkesin kalıcı bir anlaşmaya dönüşüp dönüşmeyeceğine bağlı" dedi.

OPEC ÜLKELERİ ARZ ARTIŞINA GİDİYOR

Arz tarafındaki gelişmelerin fiyatlar üzerindeki etkisine dikkat çeken Ergezen, "OPEC ülkeleri Nisan ve Mayıs aylarında arz artışına gidiyor. Bu, savaş sürecinde oluşan arz kaybını telafi etmeye yönelik bir adım. Ayrıca rezervlerden yapılan satışlar da piyasayı destekliyor. Bu nedenle petrol fiyatlarında geri çekilmenin devam etmesini bekliyorum. Eğer kalıcı bir anlaşma sağlanırsa ve arz artışı devam ederse fiyatlar eski normal seviyelere doğru gerileyebilir" ifadesini kullandı.

“Ancak Mayıs ayından sonra OPEC’in yeniden arz kısıntısına gitme ihtimalini yüksek görüyorum. Çünkü petrol fiyatlarında sert bir düşüş yaşanabilir. Eğer üretim tarafında bir sorun olmazsa önce 80 dolar bandında, ardından 70 dolar seviyelerine doğru bir denge oluşabilir. Genel olarak petrol piyasasında yaşanan panik havasının zamanla azalmasını ve önümüzdeki yaklaşık 3 ay içinde daha normal bir dengeye oturmasını bekliyorum.”

AKARYAKIT FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına etkisinin sınırlı olacağını belirten Ergezen, "Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına etkisi ise daha sınırlı olacaktır. Petrol fiyatlarındaki düşüş iç piyasaya yansıyacaktır ancak bu yansıma birebir olmayacaktır. Daha önceki artışlarda olduğu gibi düşüşlerde de sınırlı bir etki görebiliriz" şeklinde konuştu.

Ergezen, "Merkez Bankası’nın Nisan ayı sonundaki Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin olarak ise, eğer savaşın etkileri azalır ve kalıcı bir anlaşma sağlanırsa faizlerin sabit bırakılma ihtimalini daha yüksek görüyorum. Son enflasyon verisi beklentilerin bir miktar altında geldi. Eğer petrol ve enerji fiyatlarında geri çekilme devam ederse kalıcı bir enflasyon şoku beklemem. Bu durumda faiz artırımı çok gerekli olmayabilir" diyerek faiz tahmini yaptı.

Uzman isim, "Ancak fiyat artışlarının yeniden hızlanması durumunda faiz artışı ihtimali de göz ardı edilmemelidir. Özellikle petrol ve doğalgaz fiyatları burada belirleyici olacaktır. Hürmüz Boğazı’nın açılmasıyla birlikte arzın artması kısa vadede fiyatları aşağı çekecektir. Küresel ticaret maliyetlerinin düşmesi de enflasyonu sınırlayıcı bir etki oluşturacaktır. Tüm bu gelişmeleri birlikte değerlendirdiğimde, Merkez Bankası’nın faizleri sabit bırakma ihtimalinin artırma ihtimaline göre daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Enflasyon üzerindeki etkinin kalıcı olmayacağını ve fiyat artışlarının zamanla sınırlı kalacağını öngörüyorum" dedi.