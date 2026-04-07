Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Konutta en ucuz iller belli oldu! Listedeki sürpriz şehir dikkat çekti

KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 11:07
|
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 11:14
1
Konutta en ucuz iller belli oldu! Listedeki sürpriz şehir dikkat çekti

Türkiye konut piyasasında Mart 2026, bir devrin kapandığı ay olarak kayıtlara geçti. 

Orta Doğu'daki savaş geriliminin gölgesinde geçen Mart ayında, metrekare birim fiyatları ilk kez 40 bin TL sınırını devirdi.

İşte konut piyasasının 'yeni normali', güncel listede en uygun fiyata konut alınabilecek iller  ve Türkiye'de farklı nedenlerle konut fiyatlarında dikkat çeken üç şehir... 

 

2
Türkiye gazetesinin aktardığı, Endeksa tarafından ölçülen verilere göre, geçen ay konut fiyatlarındaki artış %1,13 olarak gerçekleşti. Martta %1,94 olan TÜFE dikkate alındığında, konutta reel kayıp geçen ay da devam etti. Öte yandan yıllık ortalama fiyat artışı ise %27,37 oldu.

Martta ülke genelinde ortalama kira ise 26 bin TL olurken, bir konutun yıllık kira getirisi %7,25 ve amortisman süresi 14 yıl oldu.

3
EN PAHALI İLLER HANGİLERİ?

Mart 2026’da sadece daire nitelikli konutlar dikkate alındığında, Türkiye’de metrekare fiyatı en yüksek iller şöyle:

ŞehirMetrekare Fiyatı (TL)
Muğla65.607
İstanbul62.204
Antalya52.011
Çanakkale49.841
İzmir47.746
Aydın45.235
Bartın43.534
Balıkesir43.107
Kocaeli38.669
Bolu38.389

4
En pahalı iller listesine bakıldığında Muğla, İstanbul ve Antalya 50 bin TL barajının üzerinde yer alıyor. 8 ilde metrekare fiyatı 40 bin TL’nin üzerinde konumlanıyor. Büyükşehirlerden farklı olarak Bartın da “en pahalı iller” listesine girerken, Başkent Ankara’nın “ilk 10”da yer almaması dikkat çekti.

5
ANKARA'DA SON KONUT FİYATLARI NE DURUMDA?

Ankara’da konut fiyatları son 1 yılda %40’a yakın artış gösterse de, Mart 2026’da Başkentte ortalama metrekare satış fiyatı 36 bin 561 TL oldu.

6
Yine Mart 2026’da metrekare fiyatı en ucuz şehirler ise şunlar oldu:

 

İlMetrekare Fiyatı (TL)
Kilis16.188
Osmaniye20.451
Malatya20.694
Ağrı20.845
Kayseri21.941
Mardin22.113
Şanlıurfa22.257
Adıyaman22.660
Siirt22.727
Kırıkkale22.773

7
KAYSERİ DİKKAT ÇEKTİ 

En uygun fiyatlı konutlarda ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri öne çıkarken; sanayisi ve kış turizmi gelişmiş, aynı zamanda öğrenci şehri olan Kayseri listede dikkat çekti.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.