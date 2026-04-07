Konutta en ucuz iller belli oldu! Listedeki sürpriz şehir dikkat çekti

Türkiye konut piyasasında Mart 2026, bir devrin kapandığı ay olarak kayıtlara geçti.
Orta Doğu'daki savaş geriliminin gölgesinde geçen Mart ayında, metrekare birim fiyatları ilk kez 40 bin TL sınırını devirdi.
İşte konut piyasasının 'yeni normali', güncel listede en uygun fiyata konut alınabilecek iller ve Türkiye'de farklı nedenlerle konut fiyatlarında dikkat çeken üç şehir...
Türkiye gazetesinin aktardığı, Endeksa tarafından ölçülen verilere göre, geçen ay konut fiyatlarındaki artış %1,13 olarak gerçekleşti. Martta %1,94 olan TÜFE dikkate alındığında, konutta reel kayıp geçen ay da devam etti. Öte yandan yıllık ortalama fiyat artışı ise %27,37 oldu.
Martta ülke genelinde ortalama kira ise 26 bin TL olurken, bir konutun yıllık kira getirisi %7,25 ve amortisman süresi 14 yıl oldu.
EN PAHALI İLLER HANGİLERİ?
Mart 2026’da sadece daire nitelikli konutlar dikkate alındığında, Türkiye’de metrekare fiyatı en yüksek iller şöyle:
|Şehir
|Metrekare Fiyatı (TL)
|Muğla
|65.607
|İstanbul
|62.204
|Antalya
|52.011
|Çanakkale
|49.841
|İzmir
|47.746
|Aydın
|45.235
|Bartın
|43.534
|Balıkesir
|43.107
|Kocaeli
|38.669
|Bolu
|38.389
En pahalı iller listesine bakıldığında Muğla, İstanbul ve Antalya 50 bin TL barajının üzerinde yer alıyor. 8 ilde metrekare fiyatı 40 bin TL’nin üzerinde konumlanıyor. Büyükşehirlerden farklı olarak Bartın da “en pahalı iller” listesine girerken, Başkent Ankara’nın “ilk 10”da yer almaması dikkat çekti.
ANKARA'DA SON KONUT FİYATLARI NE DURUMDA?
Ankara’da konut fiyatları son 1 yılda %40’a yakın artış gösterse de, Mart 2026’da Başkentte ortalama metrekare satış fiyatı 36 bin 561 TL oldu.
Yine Mart 2026’da metrekare fiyatı en ucuz şehirler ise şunlar oldu:
|İl
|Metrekare Fiyatı (TL)
|Kilis
|16.188
|Osmaniye
|20.451
|Malatya
|20.694
|Ağrı
|20.845
|Kayseri
|21.941
|Mardin
|22.113
|Şanlıurfa
|22.257
|Adıyaman
|22.660
|Siirt
|22.727
|Kırıkkale
|22.773
KAYSERİ DİKKAT ÇEKTİ
En uygun fiyatlı konutlarda ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri öne çıkarken; sanayisi ve kış turizmi gelişmiş, aynı zamanda öğrenci şehri olan Kayseri listede dikkat çekti.