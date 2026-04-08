Uzmanlardan 'tarla kondu' uyarısı! Yıkılacak evleri alıp mağdur olmayın

Ali Yüksel, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 2005 yılında yürürlüğe girdiğini hatırlattı ve amacın tarımsal arazileri korumak olduğunu ifade etti. Kanuna rağmen tarımsal alanlar ile orman veya meralarda kaçak yapılaşmanın son yıllarda çok arttığını, Covid-19 döneminde bu alanlarda bağ evi, köy evi, kooperatif hissesi, kulübe, çiftlik evi, bungalov gibi isim verilen yapıların yoğun olarak yapıldığını ifade eden Yüksel “İzinsiz yapılan ve 2017’de çıkarılan yönetmelik tarım arazilerindeki işgali engelleyemediği için 2 ayrı yönetmelik yayımlanmıştır. Bu kapsamda artık tarım alanlarında bina, apartman, villa, imalat iş yeri, köy evi, çiftlik evi ve bungalov gibi yapılar olmayacak. Sadece 2005’teki kanundan önce yapılmış olanların kazanılmış hakkı var” diye konuştu,