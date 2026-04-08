Akaryakıtta dev indirim beklentisi! Pompaya ne zaman yansıyacak?

Akaryakıtta dev indirim beklentisi! Pompaya ne zaman yansıyacak?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la 2 haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmasıyla, Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda Türkiye saatiyle 03.00'te 100 doların altına inerek aşağı yönlü ivmelendi.

Halihazırda varili 94 dolara düşen petrol fiyatı iç piyasada akaryakıtta indirim beklentisi oluştu.

Peki indirim ne zaman pompaya yansıyacak rakam ne kadar olacak. 

İşte 'akaryakıt kulisinden' son bilgiler...

 

 

akaryakıt indirimi

AKARYAKITTA İNDİRİM BEKLENTİSİ! NE KADAR YAPILACAK, POMPAYA NE ZAMAN YANSIYACAK 

Sektör kaynaklarından aktarılan bilgilere göre; gün içinde yaşanacak gelişmeler çerçevesinde benzin ve motorine 10 TL'nin üzerinde indirim gelmesi beklentisi oluştu. 

Ancak eşel mobil sebebiyle indirimin motorinde tamamıyla, benzinde ise yüzde 75'i ÖTV'ye kalanı da yüzde 25 olarak indirim şeklinde fiyatlara yansıyabileceği düşünülüyor. 

10 TL'ye yakın bir indirim beklentisi var ancak bunun ne kadarının pompaya yansıyacağı henüz netlik kazanmadı.

Öte yandan olası indirimin yeni bir gelişme yaşanmaması durumunda bu gece yarısından değil en erken yarın gece yarısından itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

 

İstanbul benzin fiyatları

8 Nisan Akaryakıt fiyatları ise şöyle şekillendi:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.25 TL/LT

Motorin: 85.29 TL/LT

LPG: 34.99 TL/LT

 

Akaryakıtta dev indirim beklentisi! Pompaya ne zaman yansıyacak?

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.10 TL/LT

Motorin: 85.14 TL/LT

LPG: 34.39 TL/LT

 

izmir benzin fiyatları

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64.50 TL/LT

Motorin: 86.70 TL/LT

LPG: 34.79 TL/LT

 

Ankara motorin fiyatları

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64.22 TL/LT

Motorin: 86.42 TL/LT

LPG: 34.87 TL/LT

