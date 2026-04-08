Akaryakıtta dev indirim beklentisi! Pompaya ne zaman yansıyacak?

AKARYAKITTA İNDİRİM BEKLENTİSİ! NE KADAR YAPILACAK, POMPAYA NE ZAMAN YANSIYACAK

Sektör kaynaklarından aktarılan bilgilere göre; gün içinde yaşanacak gelişmeler çerçevesinde benzin ve motorine 10 TL'nin üzerinde indirim gelmesi beklentisi oluştu.

Ancak eşel mobil sebebiyle indirimin motorinde tamamıyla, benzinde ise yüzde 75'i ÖTV'ye kalanı da yüzde 25 olarak indirim şeklinde fiyatlara yansıyabileceği düşünülüyor.

10 TL'ye yakın bir indirim beklentisi var ancak bunun ne kadarının pompaya yansıyacağı henüz netlik kazanmadı.

Öte yandan olası indirimin yeni bir gelişme yaşanmaması durumunda bu gece yarısından değil en erken yarın gece yarısından itibaren pompaya yansıması bekleniyor.