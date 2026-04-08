Tırın gösterge panelinden balya balya para çıktı! Ekiplerin elini attığı yerden para fışkırdı

Türk plakalı tır, Almanya’dan Türkiye’ye, Bulgaristan üzerinden taşınan mallar için geçerli belgelerle kontrol noktasına geldi. Risk analizi sonucu araç detaylı denetim için seçildi. Denetim sırasında, sürücü kabininde ve gösterge panelinin havalandırma kanalında, 200, 100, 50 ve 20 euro’luk banknotlar halinde toplam 101 bin 900 Euro bulundu. Olay sonrası Haskovo Bölge Savcılığı - Svilengrad Bölge Müdürlüğü gözetiminde ön soruşturmada 101 bin 900 Euro paraya el konulurken, Türk vatandaşı 27 yaşındaki sürücü T.A. 5 bin Euro kefaletle serbest bırakıldı.

