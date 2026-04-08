Trump 'ateşkes' dedi, piyasalar alev aldı! Altın fiyatlarında sert yükseliş: İşte 8 Nisan 2026 gram altın, çeyrek altın fiyatları

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik çok sert saldırının gece saatlerinde yaşanacağını bildirmişti. Gün içinde yaptığı açıklamada saat 03:00'i işaret eden Trump sürenin dolmasına 1,5 saat kala ateşkes kararını duyurdu. Kararın ardından piyasalar da hareketlendi. İki haftalık ateşkes anlaşmasıyla altın yükselişe geçti. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 8 Nisan 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 6.880,07
SATIŞ: 6.880,96
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 11.459,00
SATIŞ: 11.836,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 44.601,00
SATIŞ: 45.276,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 45.836,00
SATIŞ: 46.922,00
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 6.317,74
SATIŞ: 6.630,32
ONS ALTIN
ALIŞ: 4.799,43 dolar
SATIŞ:4.800,04 dolar