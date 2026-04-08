ABD'nin saat verip İran'a saldıracağı anlar bekleniyorken Pakistan devreye girerek ateşkese giden yolda önemli rol oynadı. Türkiye de taraflara barış çağrısı yaptı. Donald Trump, ''Bugün büyük bir medeniyet yok olacak'' açıklamasında bulunmuştu. Bölgede ABD, İsrail ve İran arasında geçici ateşkes ilan edildi.

HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran arasındaki ateşkese ilişkin ilk yorum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile İran arasındaki ateşkese ilişkin bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile İran arasındaki ateşkese ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

28 Şubat’tan beri bölgemizi yangın yerine çeviren savaşta dün gece ilan edilen ateşkesten memnuniyet duyuyoruz.

''TÜM AKTÖRLERİ GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUZ''

Olası tahrik ve sabotajlara fırsat verilmeden ateşkesin sahada tam olarak uygulanmasını temenni ediyoruz. Başta dost ve kardeş Pakistan olmak üzere ateşkes ilanına giden süreçte katkısı olan tüm aktörleri canıgönülden tebrik ediyoruz.





Savaş, çatışma, gerilim ve zulümlerden çok çekmiş coğrafyamızın bir an önce barışa, huzura, istikrara kavuşması samimi temennimizdir.

Türkiye, bölgesinde ve dünyada barışın sesini yükseltmeye devam edecektir.

https://x.com/RTErdogan/status/2041827171153444971