Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 Murat Makas

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran arasındaki ateşkese ilişkin ilk yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile İran arasındaki ateşkese ilişkin ilk açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkeste emeği olan ülkelere ve bölgedeki aktörlere teşekkür etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran arasındaki ateşkese ilişkin ilk yorum
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 13:37
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 13:55

ABD'nin saat verip İran'a saldıracağı anlar bekleniyorken Pakistan devreye girerek ateşkese giden yolda önemli rol oynadı. Türkiye de taraflara barış çağrısı yaptı. Donald Trump, ''Bugün büyük bir medeniyet yok olacak'' açıklamasında bulunmuştu. Bölgede ABD, İsrail ve İran arasında geçici ateşkes ilan edildi.

ERDOĞAN'DAN ATEŞKES YORUMU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile İran arasındaki ateşkese ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

28 Şubat’tan beri bölgemizi yangın yerine çeviren savaşta dün gece ilan edilen ateşkesten memnuniyet duyuyoruz.

''TÜM AKTÖRLERİ GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUZ''

Olası tahrik ve sabotajlara fırsat verilmeden ateşkesin sahada tam olarak uygulanmasını temenni ediyoruz. Başta dost ve kardeş Pakistan olmak üzere ateşkes ilanına giden süreçte katkısı olan tüm aktörleri canıgönülden tebrik ediyoruz.

Savaş, çatışma, gerilim ve zulümlerden çok çekmiş coğrafyamızın bir an önce barışa, huzura, istikrara kavuşması samimi temennimizdir.

Türkiye, bölgesinde ve dünyada barışın sesini yükseltmeye devam edecektir.

https://x.com/RTErdogan/status/2041827171153444971

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'taki hain saldırıyla ilgili ilk açıklama
ETİKETLER
#Abd İran Ateşkes Pakistan Türkiye Erdoğan Bölge Barış
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.