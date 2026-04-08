Motosiklette akrobatik şov pahalıya patladı: Trafikten men edildi, 88 bin 500 TL ceza kesildi

Nevşehir'de motosikletiyle trafikte akrobatik hareketler yapan bir vatandaş, bu anları sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntüler üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Derinkuyu Trafik Jandarması Timleri, görüntülerdeki kişinin H.B.Ş isimli vatandaş olduğunu belirledi. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu maddeleri gereğince, motosiklet ile akrobatik hareketler yapmak, ehliyetsiz araç kullanmak ve diğer kuralları ihlal eden H.B.Ş'ye 88 bin 500 TL para cezası kesilerek aracı trafikten men edildi, trafik güvenliğini kasten tehlikeye atmak suçundan da adli işlem başlatıldı.

