Trafikte terör estirdi: 3 polisi yaraladı, 646 bin liralık ceza verildi

Kırıkkale'de dün gece saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi Orgeneral Arif Çetin Caddesi'nde alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı. 24 yaşındaki O.K isimli sürücü Etiler Kavşağı civarında "dur" ihtarına uymadı ve kaçmaya başladı.
646 bin lira ceza uygulandı, ehliyetine el konuldu
Ekip aracına binmek istemeyen sürücü, polis ekiplerine mukavemet gösterdi. Tehdit ve hakaret içerikli sözler sarf eden şahsın neden olduğu arbedede polis memurları H.İ., Ö.S. ve S.A. darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen takviye ekiplerin müdahalesiyle şüpheli etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Trafik ekiplerince, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden sürücüye toplam 646 bin lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine el konulan sürücünün otomobili ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.