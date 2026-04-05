Kırıkkale'de dün gece saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi Orgeneral Arif Çetin Caddesi'nde alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı. 24 yaşındaki O.K isimli sürücü Etiler Kavşağı civarında "dur" ihtarına uymadı ve kaçmaya başladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Trafikte terör estirdi: 3 polisi yaraladı, 646 bin liralık ceza verildi Kırıkkale'de alkollü bir sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtıktan sonra yakalandı ve çıkan arbedede 3 polis memurunu yaralayarak toplam 646 bin lira idari para cezası ve 60 gün trafikten men cezası aldı. Sürücü O.K. (24), polis ekiplerince durdurulmak istendi ancak 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Yapılan kontrolde sürücünün 1.41 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü, polis ekiplerine mukavemet gösterdi, tehdit ve hakaret içerikli sözler sarf etti. Arbedede polis memurları H.İ., Ö.S. ve S.A. darp sonucu yaralandı. Sürücüye toplam 646 bin lira idari para cezası uygulandı ve ehliyetine el konuldu. Aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.

EHLİYETE EL KONULDU, 646 BİN LİRALIK CEZA YAZILDI

Ekip aracına binmek istemeyen sürücü, polis ekiplerine mukavemet gösterdi. Tehdit ve hakaret içerikli sözler sarf eden şahsın neden olduğu arbedede polis memurları H.İ., Ö.S. ve S.A. darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen takviye ekiplerin müdahalesiyle şüpheli etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Trafik ekiplerince, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden sürücüye toplam 646 bin lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine el konulan sürücünün otomobili ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.