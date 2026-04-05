Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Trafikte terör estirdi: 3 polisi yaraladı, 646 bin liralık ceza verildi

Kırıkkale’de polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü, kovalamaca sonrası yakalandı. Gözaltı sırasında çıkan arbedede 3 polis memuru yaralandı. Sürücüye 646 bin liralık ceza yazıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
05.04.2026
saat ikonu 23:45
|
GÜNCELLEME:
06.04.2026
saat ikonu 00:44

'de dün gece saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi Orgeneral Arif Çetin Caddesi'nde alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı. 24 yaşındaki O.K isimli sürücü Etiler Kavşağı civarında "dur" ihtarına uymadı ve kaçmaya başladı.

HABERİN ÖZETİ

Trafikte terör estirdi: 3 polisi yaraladı, 646 bin liralık ceza verildi

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Kırıkkale'de alkollü bir sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtıktan sonra yakalandı ve çıkan arbedede 3 polis memurunu yaralayarak toplam 646 bin lira idari para cezası ve 60 gün trafikten men cezası aldı.
Sürücü O.K. (24), polis ekiplerince durdurulmak istendi ancak 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı.
Yapılan kontrolde sürücünün 1.41 promil alkollü olduğu belirlendi.
Sürücü, polis ekiplerine mukavemet gösterdi, tehdit ve hakaret içerikli sözler sarf etti.
Arbedede polis memurları H.İ., Ö.S. ve S.A. darp sonucu yaralandı.
Sürücüye toplam 646 bin lira idari para cezası uygulandı ve ehliyetine el konuldu.
Aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Trafikte terör estirdi: 3 polisi yaraladı, 646 bin liralık ceza verildi

EHLİYETE EL KONULDU, 646 BİN LİRALIK CEZA YAZILDI

646 bin lira ceza uygulandı, ehliyetine el konuldu
Ekip aracına binmek istemeyen sürücü, ekiplerine mukavemet gösterdi. Tehdit ve hakaret içerikli sözler sarf eden şahsın neden olduğu arbedede polis memurları H.İ., Ö.S. ve S.A. darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen takviye ekiplerin müdahalesiyle şüpheli etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Trafik ekiplerince, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden sürücüye toplam 646 bin lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine el konulan sürücünün otomobili ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ETİKETLER
#polis
#kırıkkale
#trafik cezası
#yaralama
#Alkollü_sürücü
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.