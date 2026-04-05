 | Murat Makas

Başakşehir'de kazada ağır yaralanan polis memuru Seçkin Yalçın'dan acı haber

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı yolunda yaşanan kaza sonrası bir acı haber daha geldi. Polis minibüsünün karıştığı kazada Mustafa Aydın isimli polis memurunun şehit olduğu açıklanmıştı. Polis memuru Seçkin Yalçın'ın da şehit olduğu açıklandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı yolunda 30 Mart'ta minibüsünün karıştığı kazadan bir acı haber daha geldi. Kazada 1 polis memuru olmuştu, 1'i ağır 29 polis memuru yaralanmıştı.

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda polis minibüsünün karıştığı kazada yaralanan bir polis memuru daha şehit oldu.
Kazada ağır yaralanan ve İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Seçkin Yalçın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Daha önce kazada polis memuru Mustafa Aydın da şehit olmuştu.
Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 29 polis memuru yaralanmıştı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Seçkin Yalçın'ın şehit olduğunu duyurdu.
Kazada ağır yaralanan İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Seçkin Yalçın'dan da acı haber geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Seçkin Yalçın'ın şehit olduğunu açıkladı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaşan Çiftçi, "İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Seçkin Yalçın, 30 Mart 2026 günü servis aracının Kuzey Marmara Otoyolu'nda yaptığı trafik kazası sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 05.04.2026 günü şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı yolunda yaşanan kazada Mustafa Aydın isimli polis memuru yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada kalbi duran, yapılan kalp masayı sonrasında kalbi yeniden çalıştırılan polis memurumuz Mustafa Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kazada yaralanan 3'ü ağır toplam 29 yaralının tedavileri hastanelerde devam etmektedir. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.

