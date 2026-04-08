Cezaevinden izinli çıktı, ailesinin yanında kendini ateşe verdi! Beton zemine düşme anı kamerada

İstanbul'un Fatih ilçesinde cezaevinden izinli çıkarak ailesinin yanına gelen şahıs kendini ateşe verdi. O esnada balkona çıkan şahıs dengesini kaybederek beton zemine düştü. O anlar kameraya yansıdı. M.K.'nın düştüğünü görenler, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.K.'yı ambulansla hastaneye götürdü.

