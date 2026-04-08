Adres sorma bahanesiyle yaklaştı: Kadının boynumdaki kolyesini alıp kaçtı

Samsun'un Atakum ilçesinde yolda yürüyen 55 yaşındaki S.H. isimli kadın, adres sorma bahanesiyle yanına yaklaşan hırsızın hedefi oldu. Şüpheli önce kadının yanına yaklaştı ardından kadının boynundaki kolyesini hızla aldı ve koşarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, tespit ettikleri zanlı U.K'yi (43) saklandığı adresinde yakaladı. Şüphelinin çaldığı ziynet eşyasını İlkadım ilçesinde bir kuyumcuda bozdurduğu belirlenirken, hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.