Küçük kızı hayattan koparan kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 7. sınıf öğrencisi E.Ç.'nin okul dönüşünde yolun karşısına geçmek istediği sırada karşı yönden gelen başka servisin çarpması sonucu ağır yaralandı. Küçük kız sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Okul servisi sürücüsü S.I., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, küçük kızın hayatına mal olan kaza güvenlik kameraları tarafından görüntülendi

