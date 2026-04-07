Eskişehir'de Günyüzü Kaymakamı kaza geçirdi: 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı!

Eskişehir-Günyüzü yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Günyüzü Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt ve şoförü yaralandı. Diğer aracın sürücüsü Mehmet Ali Tümer olay yerinde yaşamını yitirirken, jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 22:05
|
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 22:05

Eskişehir'de Günyüzü yolunda 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, Günyüzü Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt ve şoförü yaralandı.

Eskişehir'de Günyüzü yolunda meydana gelen trafik kazasında Günyüzü Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt'un bulunduğu otomobil ile başka bir otomobil çarpıştı.
Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Günyüzü Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt ve şoförü yaralandı.
Kaza, Hamamkarahisar mevkiinde meydana geldi.
Kaza yapan araçlardan ikisi de hurdaya döndü.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
HAMAMKARAHİSAR MEVKİİNDE CAN PAZARI

, Hamamkarahisar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Muhammet K. idaresinde Günyüzü Kaymakamı 33 yaşındaki Muhammed Raşit Kurt'un bulunduğu 26 AA 112 plakalı otomobil, 62 yaşındaki Mehmet Ali Tümer'in kullandığı otomobil ile henüz bilinmeyen sebeple çarpıştı. Her 2 aracın da hurdaya döndüğü kazada Kaymakam Kurt ve şoförü yaralanırken, diğer aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaymakam Kurt'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Vefat eden sürücünün cenazesi ise olay yeri incelemesinin tamamlanması sonrası morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Antalya kaymakamlık binasında silah sesleri! Kendisini odaya kilitledi, 4,5 saat sonra teslim oldu
Sağdan solladı, otomobile çarptı! Feci kaza kamerada
