Antalya'da Kepez Kaymakamlığı binasında bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gelen bir kişi rastgele ateş açtıktan sonra kendisini bir odaya kilitledi.

HABERİN ÖZETİ Antalya kaymakamlık binasında silah sesleri! Özel harekat polisleri sevk edildi Antalya'da Kepez Kaymakamlığı binasındaki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gelen bir kişi rastgele ateş açtıktan sonra kendisini bir odaya kilitledi. Silah sesleri üzerine bölgeye özel harekat polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada bulunan vatandaşlar hızla çıkartıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Şüpheliyi ikna çalışmaları sürüyor.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ SEVK EDİLDİ

Silah sesleri üzerine bölgeye özel harekat polisleri ve sağlık ekipleri yönlendirilirken binada bulunan vatandaşlar hızla çıkartıldı.

İKNA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken şüpheliyi ikna çalışmaları sürüyor.