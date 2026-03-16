Anne, çocuğunun oyuncak bebeğine yaptığını görünce şoke oldu! Kreş dehşeti böyle ortaya çıktı: Cani öğretmenlerin cezası belli oldu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 2022 yılının Ağustos ayında yaşanan olayda; bir annenin çocuğunun oyuncak bebeğin kollarını arkadan bağlayarak uyutmaya çalışmasını fark etmesiyle dehşete düşüren bir şey ortaya çıtı. Çocuğun, özel kreşte uyumayan çocukların bu şekilde uyutulduğunu söylemesi üzerine veliler bir araya gelerek kreş hakkında şikayette bulundu.
Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında İncelenen güvenlik kamerası görüntülerinde bazı öğretmenlerin çocuklara defalarca şiddet uyguladığı tespit edildi. Bunun üzerine öğretmenler ile kreş yöneticilerinin görevlerine son verildi ve haklarında dava açıldı.
Duruşmaya şiddete maruz kalan çocukların aileleri ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan kreş müdürü E.Y, müdür yardımcısı T.K. ile öğretmenler S.M. ve B.Y. ise duruşmada yer almadı.
Mahkeme heyeti davayı karara bağlayarak öğretmen S.M'ye 9 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Sanıklardan T.K. ile E.Y. hakkında 1 yıl 6 ay, B.Y. hakkında ise 9 ay hapis cezasına hükmedildi. Cumhuriyet savcısı daha önce açıkladığı mütalaasında, sanık S.M. hakkında "kasten basit yaralama" ve "kötü muamele" suçlarından 13 yıla kadar, B.Y. hakkında ise aynı suçlardan 10 yıla kadar hapis cezası talep etmişti. Savcı ayrıca T.K. ve E.Y. için "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçundan 2'şer yıla kadar hapis cezası istemişti.