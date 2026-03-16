Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 2022 yılının Ağustos ayında yaşanan olayda; bir annenin çocuğunun oyuncak bebeğin kollarını arkadan bağlayarak uyutmaya çalışmasını fark etmesiyle dehşete düşüren bir şey ortaya çıtı. Çocuğun, özel kreşte uyumayan çocukların bu şekilde uyutulduğunu söylemesi üzerine veliler bir araya gelerek kreş hakkında şikayette bulundu.

HABERİN ÖZETİ Anne, çocuğunun oyuncak bebeğine yaptığını görünce şoke oldu! Kreş dehşeti böyle ortaya çıktı: Cani öğretmenlerin cezası belli oldu Tekirdağ Çerkezköy'de bir kreşte çocuklara uygulanan şiddetin kamera görüntüleriyle tespiti üzerine açılan davada, öğretmen ve yöneticilere farklı sürelerde hapis cezaları verildi. Tekirdağ Çerkezköy'deki bir kreşte, çocukların uyutulurken şiddete maruz kaldığı, bir annenin çocuğunun davranışından şüphelenmesiyle ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntüleri, bazı öğretmenlerin çocuklara defalarca şiddet uyguladığını kanıtladı. Olay sonrası öğretmenler ve kreş yöneticileri görevden alınarak haklarında dava açıldı. Mahkeme, öğretmen S.M.'ye 9 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Kreş müdürü ve yardımcısı 1 yıl 6 ay, diğer öğretmen ise 9 ay hapis cezası aldı.

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında İncelenen güvenlik kamerası görüntülerinde bazı öğretmenlerin çocuklara defalarca şiddet uyguladığı tespit edildi. Bunun üzerine öğretmenler ile kreş yöneticilerinin görevlerine son verildi ve haklarında dava açıldı.

Duruşmaya şiddete maruz kalan çocukların aileleri ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan kreş müdürü E.Y, müdür yardımcısı T.K. ile öğretmenler S.M. ve B.Y. ise duruşmada yer almadı.

Mahkeme heyeti davayı karara bağlayarak öğretmen S.M'ye 9 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Sanıklardan T.K. ile E.Y. hakkında 1 yıl 6 ay, B.Y. hakkında ise 9 ay hapis cezasına hükmedildi. Cumhuriyet savcısı daha önce açıkladığı mütalaasında, sanık S.M. hakkında "kasten basit yaralama" ve "kötü muamele" suçlarından 13 yıla kadar, B.Y. hakkında ise aynı suçlardan 10 yıla kadar hapis cezası talep etmişti. Savcı ayrıca T.K. ve E.Y. için "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçundan 2'şer yıla kadar hapis cezası istemişti.