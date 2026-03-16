Darp iddialarının ardından istifa açıklaması geldi! Esenlik AŞ'nin genel müdürü Veysel Tay görevinden ayrıldı

Malatya’da özel bir eğitim kurumunun müdür yardımcısının darp edilmesine ilişkin yürütülen idari ve hukuki süreç, önemli bir istifayı beraberinde getirdi. Esenlik AŞ, olayın aynı zamanda bir öğrenci velisi olan Genel Müdürü Veysel Tay ile anılması üzerine bir açıklama yaparak, Tay'ın kurumun daha fazla yıpranmaması adına istifa dilekçesini sunduğunu duyurdu.

GİRİŞ:
16.03.2026
saat ikonu 00:46
|
GÜNCELLEME:
16.03.2026
saat ikonu 00:49

Büyükşehir Belediyesine bağlı Esenlik AŞ, Malatya'da özel bir eğitim kurumunun müdür yardımcısının darp edilmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, kentte öğrenci, eğitimci ve veli arasında yaşanan olaya ilişkin çeşitli yorumların yer alması üzerine açıklama yapıldığı belirtildi.

"İSTİFA DİLEKÇESİ SUNULDU"

Yaşanan olayın Esenlik AŞ ile ilişkilendirilmesinin doğru olmadığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Esenlik AŞ yüzlerce çalışanı, yüz binlerce vatandaşımıza dokunan hizmet ağı ve yıllardır bu şehre sunduğu katkılarla Malatya'nın önemli bir değeri olmuştur. Kurumların bireysel iddialar ve henüz yargı süreci tamamlanmamış olaylar üzerinden art niyetle hedef haline getirilmesini, Malatya’mızda kurumsal güveni zedeleyen bir yaklaşım olarak değerlendirmekteyiz. Söz konusu olayla ilgili başlatılan idari ve hukuki süreç, ilgili merciler tarafından yürütülmektedir. Hukukun vereceği karar hepimiz için bağlayıcı ve belirleyici olacaktır. Bu nedenle, doğruluğu kesinleşmemiş iddialar üzerinden kurumları yıpratabilecek yanlı ve tek taraflı yorumlardan kaçınılması büyük önem taşımaktadır.

Gelinen aşamada sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için söz konusu olayda, aynı zamanda öğrenci velisi olan şirketimiz Genel Müdürü Veysel Tay, çocuğu, ailesi ve kurumumuzun daha fazla yıpranmaması maksadıyla istifa dilekçesini tarafımıza sunmuştur. Bu çerçevede kurum içi tahkikatın ve yasal süreçlerin hassasiyetle takip edilerek konunun değerlendirileceğini belirtmek isteriz."

"KURUMU HEDEF ALMAK ART NİYETLİDİR"

Açıklamada, hukuki süreçleri etkilemeye yönelik iyi niyetten uzak, yanlı yaklaşım ve tutumlardan kaçınılmasının, tüm tarafların uyması gereken yasal ve etik bir zorunluluk olduğu, şehrin kurumları, eğitim camiası ve tüm paydaşlarıyla bu anlayışı korumak ve yaşatmanın herkesin ortak sorumluluğunda bulunduğu ifade edildi. Esenlik AŞ'den yapılan açıklamada, ilgili tüm tarafların sağduyu ve sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin büyük önem taşıdığı kaydedildi.

