Malatya'da iki otomobil çarpıştı biri kağıt gibi ezildi: 3 yaralı

Malatya'da sürücüsünün kontrolünde çıkan bir aracın çarptığı otomobil kağıt gibi ezildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde meydana geldi.

3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Edinilen bilgilere göre İsmet Paşa Caddesi üzerinde seyir halinde olan otomobile aynı yöne seyreden araç çarptı. Kazada araç hurdaya dönerken 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.