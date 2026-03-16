JASAT aylarca iz sürdü! Tek sigara izmariti her şeyi ortaya çıkardı: Üzerinde yakın arkadaşının DNA'sı bulundu

Sur ilçesi Küçükakören Mahallesi'ndeki ikametinde ateşli silahla öldürülen M.Y.’nin cinayeti Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında ortaya çıktı. Kurulan özel ekibin yaptığı titiz çalışma sayesinde 13 Nisan 2025 tarihine işlenen cinayet aydınlatıldı. Olay yerinde bulunan sigara izmariti korkunç gerçeği gün yüzüne çıkardı.

5 AY BOYUNCA ÇALIŞMALAR SÜRDÜ

Olay yeri ve çevresinde 5 ay süren saha araştırması yapan ekipler; teknik veriler üzerinde derinlemesine incelemeler yürüttü. Çalışmalar sonucunda; maktulün öldürüldüğü değerlendirilen 13 Nisan 2025 tarihine ait deliller tek tek birleştirildi.

SİGARA İZMARİTİ DÜĞÜMÜ ÇÖZDÜ

Soruşturmayı derinleştiren Jandarma Dedektifleri, olay yerinde elde edilen bir sigara izmariti üzerindeki DNA profilinin, maktulün yakın arkadaşı ve akrabası olan M.A. ile eşleştiğini tespit etti. Böylece, M.A.’nın; "maktulün evine hiç gitmediği" yönündeki beyanı çürütülerek dosya çözümlendi. Fail M.A. tutuklandı. 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.