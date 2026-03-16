Barcelona'da başkanlık seçimi sonuçlandı: Sandıkta 48 bin 480 oy!

Barcelona'da Joan Laporta ve Victor Font, başkanlık için yarıştı. Sandıkta 48 bin 480 oyun kullanıldığı günde, Joan Laporta zafere ulaştı ve 2031'e kadar mührün sahibi oldu.

BARCELONALI İSİMLER SEVILLA MAÇI SONRASINDA OY KULLANDI

Barcelona'nın Sevilla'yı 5-2 yendiği maç sonrasında; Hansi Flick, Dani Olmo, Gavi ve Araujo da sandığa geldi. Ayrıca Busquets, Xavi ve Aitana Bonmati gibi önemli isimler de oy kullandı.

BARCELONA'DA YENİ PROJELERİN NE YÖNDE OLACAĞI MERAK EDİLİYOR

Başkan Joan Laporta, geçtiğimiz yıllarda kulüp adına stadyum projesini başlatmıştı. An itibarıyla ise 5 yıl daha görevde kalacak olan deneyimli yöneticinin, Barcelona için hangi adımları atacağı merak ediliyor.