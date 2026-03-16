2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Mart 16, 2026 05:55
2026 Oscar Ödülleri

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan ve bu yıl 98'incisi düzenlenen Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. İşte en iyi film, en iyi erkek oyuncu ve en iyi kadın oyuncu ödülleri başta olmak üzere gecenin kazananları...

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen Oscar Ödülleri, 98'nci kez sahiplerini buldu. Emmy ödüllü televizyon sunucusu ve komedyen Conan O’Brien'ın sunuculuğunu üstlendiği törende "En İyi Film" için 16 kategoride aday olan Sinners ve 13 adaylıkla onu takip eden One Battle After Another (Savaş Üstüne Savaş) filmleri yarıştı.

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Gecenin ilk ödülü Amy Madigan'a gitti. Madigan, Silahlar (Weapons) filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

EN İYİ FİLM

Paul Thomas Anderson'un yönetmenliğini yaptığı Savaş Üstüne Savaş (One Battle After Another) 

EN İYİ YÖNETMEN

Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Michael B. Jordan (Sinners)

En İyi Kadın Oyuncu

Jessie Buckley (Hamnet)

