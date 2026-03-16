2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen Oscar Ödülleri, 98'nci kez sahiplerini buldu. Emmy ödüllü televizyon sunucusu ve komedyen Conan O’Brien'ın sunuculuğunu üstlendiği törende "En İyi Film" için 16 kategoride aday olan Sinners ve 13 adaylıkla onu takip eden One Battle After Another (Savaş Üstüne Savaş) filmleri yarıştı.