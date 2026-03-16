Niğde'de feci kaza! Otomobilin şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Niğde'de feci bir kaza yaşandı. 4 kişinin bulunduğu otomobil şarampole devrildi. Yaşanan korkunç kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, 24 yaşındaki sürücü Enes A. ile otomobilde bulunan Aleyna Nur Ö. hayatını kaybetti. Yaralanan Mustafa S. ile Mehmet Emin D. ise sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.