Sağdan solladı, otomobile çarptı! Feci kaza kamerada

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Seyir halinde olan bir otomobil, ara sokağa dönüş yapmak için manevra yaptı. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen bir servis aracı yavaşlayarak otomobile yol verdi. Servis aracının durmasını fırsat bilerek aracın sağından sollama yapan yabancı uyruklu bir şahsın idaresindeki motosiklet, o esnada sokağa dönüş yapan otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kaza sokakta bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

