Sivas’ta aksiyon filmi gibi kovalamaca: Kaçışın bedeli ağır oldu

Sivas’ın Alibaba Mahallesi’nde devriye gezen polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan S.Y. yönetimindeki otomobil, cadde üzerinde adeta terör estirerek nefes kesen bir kovalamacaya neden oldu. Uyarıları dikkate almayarak süratle kaçmaya çalışan sürücü, kontrolünü kaybedince yol kenarında park halinde bulunan biri polis otosu olmak üzere toplam 4 aracı biçerek yoluna devam etti. Polisin kaçan aracı durdurabilmek için lastiklerine ateş açtığı o gerilim dolu anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, mahalle aralarında kıskıvrak yakalanan S.Y.'nin suç dosyası kabarık çıktı. Ekiplerce yapılan incelemede; dur ihtarına uymamak, alkolmetreyi reddetmek, alkollü araç kullanmak ve kaza yerini terk etmek suçlarından sürücüye tam 446 bin TL idari para cezası kesildi. Ehliyetine 7 yıl 2 ay süreyle el konulan ve aracı 2 ay trafikten men edilen sürücü hakkında adli işlem başlatılırken, yaşanan olay bölgedeki trafik güvenliğinin ne denli büyük bir tehlike atlattığını gözler önüne serdi.

