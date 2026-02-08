Film gibi kovalamaca! Dur ihtarına uymadılar, arabalara çarpınca yakalandılar

Beylikdüzü’nde rutin uygulama yapan polis ekipleri, içerisinde 2 şahsın bulunduğu şüpheli bir araca durması için işaret yaptı. Ancak polisin uyarısına aldırış etmeyen şüpheliler kaçmaya başladı. Polis ile uzun süre devam eden kovalamacada polis sokak aralarına giren şahısları, havaya ateş ederek durdurmaya çalıştı. Girdikleri bir sokakta ise park hakindeki araçlara çarpan şahıslar, yakalanarak gözaltına alındı.