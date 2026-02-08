İstanbul'da polis aracı kazaya karıştı: Yaralılar var

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında korku dolu anlar yaşandı.
Akşemsettin Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde seyir halindeki polis aracıyla, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KJJ 140 plakalı araç çarpıştı.
İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan ikisi polis 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle Atatürk Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik yeniden açıldı.