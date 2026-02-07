Bakmadan yola çıktı hasta taşıyan ambulansa takla attırdı

İstanbul'da ambulans otomobille çarpışarak takla atmasına neden oldu. Kartal Esentepe Mahallesi Çanakkale Caddesi'nde hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı.

AMBULANS TAKLA ATTI: HASTA VE SAĞLIK PERSONELLERİ YARALI

İstanbul Kartal'da hasta taşıyan ambulans ile bir cipin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada ambulanstaki hasta ve 2 sağlık personeli yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen ambulans vinç yardımıyla kaldırılırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

KAZA KAMERAYA YANSIDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Öte yandan kaza, bir aracın kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, otomobille çarpışan ambulansın takla atması yer alıyor.