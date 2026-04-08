Akaryakıta zam geldi: Ertelenen benzin ve motorin fiyat artışı pompaya yansıdı

Orta Doğu'da yaşanan savaş Brent petrol fiyatlarını olumsuz etkilerken benzin ve motorin fiyatlarına bu geceden itibaren beklenen zam geldi. Küresel düzeyde dolar ve akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma Türkiye'yi de etkiliyor. Araç sahiplerinin merakla beklediği ve iki gün önce ertelenen benzin ve motorin zammı 8 Nisan tarihinden itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.

Yakıt Türü Zam Miktarı Motorin 7 TL 80 kuruş Benzin 59 kuruş

ENERJİ AKIŞI BOZULDU, MOTORİN VE BENZİNE ZAMLAR SÜRÜYOR

Motorine gelen 7,80 TL’lik zam en yüksek fiyat artışları arasında dikkat çekerken, benzine yapılan 0,59 TL’lik zam ise daha sınırlı kaldı. Petrol arzının bozulduğu bu ortamda çatışma dilinin giderek sertleşmesi ve Hürmüz Boğazı'nın açılmamasıyla tedarik zinciri bozuldu.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.25 TL/LT

Motorin: 85.29 TL/LT

LPG: 34.99 TL/LT

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.10 TL/LT

Motorin: 85.14 TL/LT

LPG: 34.39 TL/LT

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64.50 TL/LT

Motorin: 86.70 TL/LT

LPG: 34.79 TL/LT

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64.22 TL/LT

Motorin: 86.42 TL/LT

LPG: 34.87 TL/LT