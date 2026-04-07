Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Hürmüz Boğazı için BGMK'da veto şoku

Bahreyn’in Hürmüz Boğazı’nda deniz güvenliğini artırmak amacıyla BMGK’ya sunduğu karar tasarısı, Çin ve Rusya tarafından veto edildi. 11 ülkenin "evet" oyuna rağmen iki daimi üyenin reddiyle tasarı yasalaşamadı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 19:48
|
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 20:58

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyine sunulan, 'nda seyrüsefer özgürlüğü sağlanmasına ilişkin karar tasarısı, ve 'in oylarıyla veto edildi.

Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
Çin ve Rusya, Bahreyn'in Hürmüz Boğazı'nda deniz taşımacılığının korunmasına yönelik BM Güvenlik Kurulu karar tasarısını veto etti.
Çin ve Rusya karar tasarısını veto etti.
Karar tasarısı Bahreyn tarafından sunuldu.
Tasarının amacı Hürmüz Boğazı'nda deniz taşımacılığının korunmasıydı.
Oylama sonucu 11 kabul, 2 ret ve 2 çekimser oy alındı.
Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı Bahreyn, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünü sağlamak için koordineli "savunma" önlemleri çağrısında bulunan bir karar taslağını konseye sundu.

Konsey oturumunda yapılan oylamada karar taslağı 11 lehte oy alırken, Kolombiya ve Pakistan oylamada çekimser kaldı.

Daimi üyeler Rusya ve Çin'in veto yetkileri sonrası karar taslağı oylamada veto edildi.

Boğaz bölgesinde ticari deniz yollarını kullanmakla ilgilenen devletlerin "savunma amaçlı çabalarını koordine etmeye şiddetle teşvik edilmesi" çağrısı yapılan karar taslağında, bölgede seyrüseferin kapatılması ve engellenmesi girişimlerinin caydırılması talep edildi.

ABD'DEN TEPKİ

Fox News haberine göre ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, oturumda yaptığı konuşmada, karar taslağının veto edilmesine tepki gösterdi.

Waltz, "Hürmüz Boğazı, herhangi bir devlet tarafından rehin alınamayacak, boğulamayacak, silah haline getirilemeyecek kadar dünya için hayati önem taşıyor." dedi.

Vetonun, ABD'nin İran'a karşı "askeri saldırılarını kısıtlamadığını" ileri süren Waltz, "Bahreyn ve bölgeden gelen talebin mantıksız olmadığını" belirtti.

Waltz, "Rusya ve Çin'in İran'da daha iyi ortaklar seçebileceğini belirtmek isterim, (bu ülkeler ABD'nin) Körfez müttefikleriyle birlikte durmayı seçebilirlerdi." ifadesini kullandı.

İran’ın Hürmüz Boğazı'nı "rehin aldığını" kaydeden Waltz, "(İran) Dünya ekonomisini de rehin almaya çalışıyor. Bu belki de (İran'ın) son icraatı olabilir, göreceğiz." dedi.

Veto sonrası Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid el-Zeyani, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmaya "hakkının olmadığını" belirterek, karardan dolayı üzüntülerini dile getirdi.

El-Zeyani, "Konsey, gecikmeksizin kararlı bir şekilde harekete geçilmesi gereken yasa dışı bir davranışla ilgili sorumluluğunu yerine getiremedi." ifadesini kullandı.

Bahreyn, nisan ayı için BM Güvenlik Konseyi Başkanlığını üstlenmişti.

ETİKETLER
#çin
#rusya
#hürmüz boğazı
#Bm Güvenlik Konseyi
#Veto
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.