Benzin fiyatları yükselirken akaryakıt harcamalarınızı düşürmenin 5 etkili yolu!

Orta Doğu'daki savaşın da etkisiyle akaryakıt fiyatları günden güne artıyor. Doğal olarak arabanız varsa bugün yaktığınız yakıta ödediğiniz para dünden daha fazla oluyor. Benzin fiyatlarındaki artışı değiştirme şansınız olmasa da sürücü olarak basit önlemler alarak önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağlayabilirsiniz.
SlashGear sitesinin haberine göre, yakıt tüketimini doğrudan etkileyen alışkanlıklarınızı azaltarak ya da tamamen vazgeçerek bütçenizi rahatlatabilirsiniz. İşte akaryakıt istasyonlarındaki yüksek fiyatlara karşı uygulayabileceğiniz tasarruf yöntemleri.
Aracınızın bagajında veya arka koltuğunda unuttuğunuz eşyalar, yakıt tüketimini artırabilir. Çünkü araç ağırlaştıkça motorun hareket etmek için daha fazla enerji harcaması gerekir. Taşınan her 45 kilogramlık ekstra ağırlığın yakıt verimliliğini yaklaşık yüzde 1 oranında düşürdüğü belirtiliyor.
Otomobil üreticilerinin araçları mümkün olduğunca hafif tasarlamalarının sebeplerinden biri bu. Sürücülerin ise kullanmadıkları eşyaları otomobilden çıkarması tavsiye ediliyor. Ayrıca kullanılmayan portbagajları sökmek de aerodinamik sürtünmeyi azaltarak otoyol hızlarında ciddi tasarruf sağlıyor.
Yakıt almadan önce fiyat karşılaştırması yapan mobil uygulamaları mutlaka kullanın. İstasyonlar arasındaki fiyat farkları kısa mesafelerde bile değişiklik gösterebilir. Ek olarak akaryakıt markalarının sunduğu sadakat programlarına kaydolmak her alımda indirim kazanmanın en kolay yollarından biri olarak öne çıkıyor.
Yakıt bütçenizi azaltmanın en kolay yollarından biri, gereksiz yere aracınızı çalışır durumda bırakmamaktır. Örneğin birini 60 saniyeden fazla bekliyorsanız kontağı kapatın. Arabanızın boyutuna bağlı olarak rölantide çalışan bir motor saatte 0,95 ila 1,89 litre yakıt tüketir. Sekiz silindirli daha büyük motorlarda bu miktar daha da artabilir.
Yaygın inancın aksine modern motorlar yeniden çalıştırılırken çok az yakıt tüketirler. Dolayısıyla uzun bekleyişlerde kontağı kapatmak hem cebe hem de çevreye fayda sağlıyor.
Havası inik lastikler yola daha fazla tutunarak yuvarlanma direncini artırır ve motorun daha fazla efor sarf etmesine yol açar. Doğru şişirilmiş lastiklerle yakıt verimliliğini yüzde 3'e kadar artırabilirsiniz. Ayda en az bir kez güvenilir bir gösterge ile lastik basıncını ölçmeniz tavsiye ediliyor. Ölçümlerin lastikler soğukken yani araç en az üç saat dinlendirildikten sonra yapılması gerekiyor.
Sabit hızda ilerlemek, sürekli gaz ve fren yapmaktan çok daha verimlidir. Hız sabitleyici (Cruise Control) sistemleri, motorun en yüksek viteste kalmasını sağlayarak gereksiz devir dalgalanmalarını engeller. Düz ve uzun otoyollarda hız sabitleyici açmak yakıt tüketimini ciddi şekilde düşürür.
Bununla birlikte güvenlik açısından yoğun trafikte veya kötü hava koşullarında sistemin kullanılmaması öneriliyor.