Çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardılar! Kırklareli'ndeki o anlar kamerada

Kırklareli'nde kısa süreli paniğe neden olan bir olay yaşandı. Yoldan geçen bir vatandaşın çocuğunun nefes almakta zorlandığını fark eden Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli Sercan Namlı ve Cem Davarcı, vakit kaybetmeden harekete geçti. Durumu hızlıca değerlendiren personel, çocuğu Heimlich manevrası uygulayarak kurtardı. O anlar, bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.