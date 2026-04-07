Trafikte yumruk yumruğa kavga ettiler! Ankara'daki o anlar kamerada

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde trafikte henüz belirlenemeyen bir nedenle bir otomobil sürücüsü ile servis şoförü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle otomobil sürücüsü araçtan inerek, servis sürücüsünün yanına gitti. Servisin kapısını açan otomobil sürücüsü servis şoförüne yumruk atmaya başladı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga sona ererken o anlar bir otomobilde bulunan araç kamerasına yansıdı.