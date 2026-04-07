Emekliye 32 bin lira nakit, 60 bin lira faizsiz kredi! Banka promosyon yarışı kızıştı

Emekli banka promosyonu için bankalar arasındaki rekabet kızışırken, promosyon tutarları 32 bin lira sınırını geçti. Ayrıca bazı bankalar 70 bin liraya varan faizsiz kredi ve ücretsiz EFT imkanları da sunarak emekli müşterileri kazanmaya çalışıyor. Peki hangi banka ne kadar veriyor? İşte detaylar...
EFT/Havale: Ücretsiz
Tanışma Faizi: Var
Günlük Faiz: Var
Aidatsız Kredi Kartı: Var
ATM Sayısı: 5.335
Şube Sayısı: 1
31.000 TL’ye varan emeklilik promosyonu
60.000 TL %0 faizli ihtiyaç kredisi (3 ay)
25.000 TL %0 faizli taksitli nakit avans (3 ay)
EFT/Havale: Var
Tanışma Faizi: Var
Günlük Faiz: Var
Aidatsız Kredi Kartı: Var
ATM Sayısı: 2.993
Şube Sayısı: 444
12.000 TL’ye varan promosyon
90.000 TL’ye varan nakit + ek avantajlar
EFT/Havale: Ücretli
Tanışma Faizi: Var
Günlük Faiz: Var
Aidatsız Kredi Kartı: Var
ATM Sayısı: 20.000
Şube Sayısı: 1.745
25.000 TL’ye varan promosyon
50.000 TL %0 faizli kredi (3 ay)
50.000 TL %0 faizli taksitli avans
EFT/Havale: Ücretsiz
Tanışma Faizi: Var
Günlük Faiz: Var
Aidatsız Kredi Kartı: Var
ATM Sayısı: 5.323
Şube Sayısı: 875
30.000 TL’ye varan promosyon
70.000 TL %0 faizli nakit fırsatı
EFT/Havale: Ücretsiz
Tanışma Faizi: Var
Günlük Faiz: Var
Aidatsız Kredi Kartı: Var
ATM Sayısı: 5.000
Şube Sayısı: 710
27.000 TL’ye varan promosyon
65.000 TL %0 faizli kredi (3 ay)
25.000 TL %0 faizli nakit avans
EFT/Havale: Ücretsiz
Tanışma Faizi: Var
Günlük Faiz: Var
Aidatsız Kredi Kartı: Var
ATM Sayısı: 2.500
Şube Sayısı: 250
32.000 TL’ye varan promosyon
125.000 TL %2,99 faizli kredi (36 ay)
EFT/Havale: Dijital kanallarda ücretsiz
Tanışma Faizi: Var
Günlük Faiz: Var
Aidatsız Kredi Kartı: Var
ATM Sayısı: 226
Şube Sayısı: 59
30.000 TL’ye varan promosyon
Davet ile ek 30.000 TL kazanma fırsatı
%43’e varan günlük mevduat faizi
EFT/Havale: Var
Tanışma Faizi: Var
Günlük Faiz: Var
Aidatsız Kredi Kartı: Var
ATM Sayısı: 5.855
Şube Sayısı: 780
25.000 TL’ye varan promosyon
9.000 TL’ye varan MaxiPuan
1.000 TL fatura talimatı ödülü
EFT/Havale: Ücretsiz
Tanışma Faizi: Var
Günlük Faiz: Var
Aidatsız Kredi Kartı: Var
ATM Sayısı: 6.501
Şube Sayısı: 1.146
12.000 TL’ye varan promosyon
EFT/Havale: Ücretsiz
Tanışma Faizi: Var
Günlük Faiz: Var
Aidatsız Kredi Kartı: Var
ATM Sayısı: 4.075
Şube Sayısı: 1.032
250.000 TL %3,59 faizli kredi (24 ay, ertelemeli)
50.000 TL %1,99 faizli ek hesap
EFT/Havale: Ücretsiz
Tanışma Faizi: Var
Günlük Faiz: Var
Aidatsız Kredi Kartı: Var
ATM Sayısı: 8.115
Şube Sayısı: 32
125.000 TL %3,39 faizli kredi (36 ay, masrafsız)
Masrafsız bankacılık
EFT/Havale: Ücretsiz
Tanışma Faizi: Var
Günlük Faiz: Var
Aidatsız Kredi Kartı: Var
ATM Sayısı: 4.300
Şube Sayısı: 466
350.000 TL %3,49’dan başlayan kredi
EFT/Havale: Ücretli
Tanışma Faizi: Var
Günlük Faiz: Var
Aidatsız Kredi Kartı: Yok
ATM Sayısı: 3.000
Şube Sayısı: 95
400.000 TL %3,99 kâr paylı finansman
EFT/Havale: Ücretsiz
Kâr Payı: Var
Günlük Kâr Payı: Var
Aidatsız Kredi Kartı: Var
ATM Sayısı: 8.700
Şube Sayısı: 316
%45 faiz fırsatı
EFT/Havale: Ücretsiz
Tanışma Faizi: Var
Günlük Faiz: Var
Aidatsız Kredi Kartı: Var
ATM Sayısı: 69
Şube Sayısı: 52
400.000 TL %3,89 faizli kredi
25.000 TL %0 faizli nakit avans (3 ay)
EFT/Havale: Ücretsiz
Tanışma Faizi: Var
Günlük Faiz: Var
Aidatsız Kredi Kartı: Var
ATM Sayısı: 7.650
Şube Sayısı: 456
Eğitim ve sağlıkta 5 taksit avantajı
EFT/Havale: Ücretsiz
Kâr Payı: Var
Günlük Kâr Payı: Var
Aidatsız Kredi Kartı: Var
ATM Sayısı: 20.001
Şube Sayısı: 218
Masrafsız bankacılık
%29,48 günlük kazanç oranı
EFT/Havale: Ücretsiz
Kâr Payı: Var
Günlük Kâr Payı: Var
Aidatsız Kredi Kartı: Yok
ATM Sayısı: 6.476
Şube Sayısı: 1
500.000 TL %3,69’dan başlayan kredi
5.000 TL %0 faizli nakit
Yüksek faizli bono fırsatı
EFT/Havale: Ücretli
Tanışma Faizi: Var
Günlük Faiz: Var
Aidatsız Kredi Kartı: Yok
ATM Sayısı: 501
Şube Sayısı: 15
%3,59’dan başlayan kredi
EFT/Havale: Ücretsiz
Tanışma Faizi: Var
Günlük Faiz: Var
Aidatsız Kredi Kartı: Var
ATM Sayısı: 188
Şube Sayısı: 65