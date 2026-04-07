Emekliye 32 bin lira nakit, 60 bin lira faizsiz kredi! Banka promosyon yarışı kızıştı

GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 17:16
07.04.2026
saat ikonu 17:22
emekli banka promosyonu

Emekli banka promosyonu için bankalar arasındaki rekabet kızışırken, promosyon tutarları 32 bin lira sınırını geçti. Ayrıca bazı bankalar 70 bin liraya varan faizsiz kredi ve ücretsiz EFT imkanları da sunarak emekli müşterileri kazanmaya çalışıyor. Peki hangi banka ne kadar veriyor? İşte detaylar...

GETİRFİNANS – DÜŞÜK FAİZLİ FIRSAT

650.000 TL'ye varan %3,09'dan başlayan faizlerle ihtiyaç kredisi

2-8 Nisan'a özel 25.000 TL'ye varan %0,99'dan başlayan kredi

EFT/Havale: Ücretsiz

Tanışma Faizi: Var

Günlük Faiz: Var

Aidatsız Kredi Kartı: Var

ATM Sayısı: 5.335

Şube Sayısı: 1
 

QNB – Emekli Promosyon Fırsatı

31.000 TL’ye varan emeklilik promosyonu

60.000 TL %0 faizli ihtiyaç kredisi (3 ay)

25.000 TL %0 faizli taksitli nakit avans (3 ay)

EFT/Havale: Var

Tanışma Faizi: Var

Günlük Faiz: Var

Aidatsız Kredi Kartı: Var

ATM Sayısı: 2.993

Şube Sayısı: 444
 

Ziraat Bankası – Emekli Promosyon Fırsatı

12.000 TL’ye varan promosyon

90.000 TL’ye varan nakit + ek avantajlar

EFT/Havale: Ücretli

Tanışma Faizi: Var

Günlük Faiz: Var

Aidatsız Kredi Kartı: Var

ATM Sayısı: 20.000

Şube Sayısı: 1.745

 

Garanti BBVA – Emekli Promosyon Fırsatı

25.000 TL’ye varan promosyon

50.000 TL %0 faizli kredi (3 ay)

50.000 TL %0 faizli taksitli avans

EFT/Havale: Ücretsiz

Tanışma Faizi: Var

Günlük Faiz: Var

Aidatsız Kredi Kartı: Var

ATM Sayısı: 5.323

Şube Sayısı: 875
 

Akbank – Emekli Promosyon Fırsatı

30.000 TL’ye varan promosyon

70.000 TL %0 faizli nakit fırsatı

EFT/Havale: Ücretsiz

Tanışma Faizi: Var

Günlük Faiz: Var

Aidatsız Kredi Kartı: Var

ATM Sayısı: 5.000

Şube Sayısı: 710

 

DenizBank – Emekli Promosyon Fırsatı

27.000 TL’ye varan promosyon

65.000 TL %0 faizli kredi (3 ay)

25.000 TL %0 faizli nakit avans

EFT/Havale: Ücretsiz

Tanışma Faizi: Var

Günlük Faiz: Var

Aidatsız Kredi Kartı: Var

ATM Sayısı: 2.500

Şube Sayısı: 250
 

ING – Emekli Promosyon Fırsatı

32.000 TL’ye varan promosyon

125.000 TL %2,99 faizli kredi (36 ay)

EFT/Havale: Dijital kanallarda ücretsiz

Tanışma Faizi: Var

Günlük Faiz: Var

Aidatsız Kredi Kartı: Var

ATM Sayısı: 226

Şube Sayısı: 59

 

Yapı Kredi – Emekli Promosyon Fırsatı

30.000 TL’ye varan promosyon

Davet ile ek 30.000 TL kazanma fırsatı

%43’e varan günlük mevduat faizi

EFT/Havale: Var

Tanışma Faizi: Var

Günlük Faiz: Var

Aidatsız Kredi Kartı: Var

ATM Sayısı: 5.855

Şube Sayısı: 780
 

İş Bankası – Emekli Promosyon Fırsatı

25.000 TL’ye varan promosyon

9.000 TL’ye varan MaxiPuan

1.000 TL fatura talimatı ödülü

EFT/Havale: Ücretsiz

Tanışma Faizi: Var

Günlük Faiz: Var

Aidatsız Kredi Kartı: Var

ATM Sayısı: 6.501

Şube Sayısı: 1.146
 

Halkbank – Emekli Promosyon Fırsatı

12.000 TL’ye varan promosyon

EFT/Havale: Ücretsiz

Tanışma Faizi: Var

Günlük Faiz: Var

Aidatsız Kredi Kartı: Var

ATM Sayısı: 4.075

Şube Sayısı: 1.032
 

ON Dijital Bankacılık – Düşük Faizli Fırsat

250.000 TL %3,59 faizli kredi (24 ay, ertelemeli)

50.000 TL %1,99 faizli ek hesap

EFT/Havale: Ücretsiz

Tanışma Faizi: Var

Günlük Faiz: Var

Aidatsız Kredi Kartı: Var

ATM Sayısı: 8.115

Şube Sayısı: 32
 

Enpara.com – Düşük Faizli Fırsat

125.000 TL %3,39 faizli kredi (36 ay, masrafsız)

Masrafsız bankacılık

EFT/Havale: Ücretsiz

Tanışma Faizi: Var

Günlük Faiz: Var

Aidatsız Kredi Kartı: Var

ATM Sayısı: 4.300

Şube Sayısı: 466
 

Anadolubank – Düşük Faizli Fırsat

350.000 TL %3,49’dan başlayan kredi

EFT/Havale: Ücretli

Tanışma Faizi: Var

Günlük Faiz: Var

Aidatsız Kredi Kartı: Yok

ATM Sayısı: 3.000

Şube Sayısı: 95
 

Türkiye Finans Katılım Bankası – İhtiyaç Finansmanı

400.000 TL %3,99 kâr paylı finansman

EFT/Havale: Ücretsiz

Kâr Payı: Var

Günlük Kâr Payı: Var

Aidatsız Kredi Kartı: Var

ATM Sayısı: 8.700

Şube Sayısı: 316

 

Odeabank – Oksijen Hesap

%45 faiz fırsatı

EFT/Havale: Ücretsiz

Tanışma Faizi: Var

Günlük Faiz: Var

Aidatsız Kredi Kartı: Var

ATM Sayısı: 69

Şube Sayısı: 52
 

TEB – Düşük Faizli Fırsat

400.000 TL %3,89 faizli kredi

25.000 TL %0 faizli nakit avans (3 ay)

EFT/Havale: Ücretsiz

Tanışma Faizi: Var

Günlük Faiz: Var

Aidatsız Kredi Kartı: Var

ATM Sayısı: 7.650

Şube Sayısı: 456
 

Vakıf Katılım – Müşteri Ol

Eğitim ve sağlıkta 5 taksit avantajı

EFT/Havale: Ücretsiz

Kâr Payı: Var

Günlük Kâr Payı: Var

Aidatsız Kredi Kartı: Var

ATM Sayısı: 20.001

Şube Sayısı: 218
 

Hayat Finans – Masrafsızlık Fırsatı

Masrafsız bankacılık

%29,48 günlük kazanç oranı

EFT/Havale: Ücretsiz

Kâr Payı: Var

Günlük Kâr Payı: Var

Aidatsız Kredi Kartı: Yok

ATM Sayısı: 6.476

Şube Sayısı: 1
 

Aktif Bank – Düşük Faizli Fırsat

500.000 TL %3,69’dan başlayan kredi

5.000 TL %0 faizli nakit

Yüksek faizli bono fırsatı

EFT/Havale: Ücretli

Tanışma Faizi: Var

Günlük Faiz: Var

Aidatsız Kredi Kartı: Yok

ATM Sayısı: 501

Şube Sayısı: 15
 

HSBC – Düşük Faizli Fırsat

%3,59’dan başlayan kredi

EFT/Havale: Ücretsiz

Tanışma Faizi: Var

Günlük Faiz: Var

Aidatsız Kredi Kartı: Var

ATM Sayısı: 188

Şube Sayısı: 65
 

