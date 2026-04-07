Real Madrid Bayern Münih hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

Real Madrid Bayern Münih canlı yayın ile hangi kanalda maç yayını olduğu belli oldu. Real Madrid - Bayern Münih maç kadrosu, ilk 11’ler açıklandı. Real Madrid Bayern Münih canlı izle ekranıyla maçı donmadan kaliteli canlı maç yayını ile seyredebilirsiniz. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Avrupa futbolunun iki köklü kulübü karşı karşıya geliyor. Real Madrid ile Bayern Münih arasında oynanacak mücadele, bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Santiago Bernabeu Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, turnuvanın en dikkat çeken eşleşmelerinden biri olarak öne çıkıyor. Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği karşılaşma, Tabii Spor üzerinden yayınlanacak ve iki takımın rövanş öncesi alacağı skor tur açısından belirleyici olacak. Real Madrid - Bayern Münih nerede izlenir? İşte Real Madrid Bayern Münih canlı yayın bilgileri…

Real Madrid Bayern Münih hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı
GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 21:16
|
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 21:19

UEFA ’nde çeyrek final heyecanı dev bir mücadeleyle başlıyor. ile Bayern Münih, Avrupa’nın en prestijli organizasyonunda bir kez daha karşı karşıya geliyor. Maçın ilk 11’inde milli oyuncumuz de yer alıyor. İşte maça dair yayın bilgisi detayları…

Real Madrid Bayern Münih hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid, milli oyuncu Arda Güler'in de yer aldığı ilk 11 ile sahasında Bayern Münih'i konuk edecek.
Real Madrid ile Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Santiago Bernabeu'da karşılaşıyor.
Milli oyuncu Arda Güler, Real Madrid'in ilk 11'inde yer alıyor.
Karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.
Maç, Türkiye'de Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İki takım, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası tarihinde toplam 28 kez karşılaştı.
Real Madrid Bayern Münih canlı kaçak maç yayını izlemek suçtur. Real Madrid Bayern Münih kaçak maç canlı linkler bilgisayarınıza zarar verebilir. Mücadele Tabii Spor'dan canlı yayınlanacaktır.
Real Madrid Bayern Münih hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

REAL MADRİD BAYERN MÜNİH CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid, sahasında Bayern Münih’i konuk edecek. Santiago Bernabeu’da oynanacak mücadele saat 22.00’de başlayacak ve futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. İki takım da turnuva boyunca sergilediği performansla dikkat çekerken, bu karşılaşma yarı final yolunda kritik bir adım niteliği taşıyor.

Real Madrid Bayern Münih hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

Real Madrid, turnuva tarihindeki başarıları ve deneyimli kadrosuyla sahaya çıkarken, Bayern Münih deplasmanda disiplinli oyun anlayışıyla mücadele edecek. Karşılaşmanın yüksek tempoda geçmesi ve iki takımın da gol yollarında etkili olması bekleniyor. Rövanş maçı ise 15 Nisan’da Münih’te oynanacak. Bu akşamki Real Madrid Bayern Münih maçı canlı yayın ile ekranlarda olacak.

Real Madrid Bayern Münih hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH MAÇ KADROSU

Real Madrid - Bayern Münih maç kadrosu ilk 11’leri açıklandı:

Real Madrid maç kadrosu: Lunin, Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Thiago, Valverde, Arda Güler, Mbappe, Vini.

Bayern Münih maç kadrosu: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Olise, Gnabry, Diaz, Kane.

Real Madrid Bayern Münih hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

REAL MADRİD BAYERN MÜNİH HANGİ KANALDA?

Real Madrid ile Bayern Münih arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı Tabii ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, platform üzerinden maçı takip edebilecek.

Real Madrid Bayern Münih hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

Ayrıca farklı ülkelerde çeşitli yayıncı kuruluşlar da mücadeleyi ekranlara taşıyacak. ABD’de Univision Now, Almanya’da Sky Go, Fransa’da Canal+ Foot ve Arjantin’de TNT Sports gibi kanallar karşılaşmayı yayınlayacak platformlar arasında yer alıyor.

Real Madrid Bayern Münih maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

ABD: Univision Now

Almanya: Sky Go

Arjantin: TNT Sports

Azerbaycan: TV NET

Belçika: VTM 2

Bulgaristan: MAX Sport 3

Hollanda: Sport 24

Fransa: Canal+ Foot

Romanya: Prima Sport 1

Real Madrid Bayern Münih hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH İSTATİSTİKLERİ

Real Madrid ile Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası tarihinde toplam 28 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Real Madrid 13 galibiyet alırken, Bayern Münih 11 kez sahadan galip ayrıldı, 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

İki takım arasında oynanan maçlarda Real Madrid 45 gol atarken, Bayern Münih 42 gol kaydetti. Eşleşmelerin büyük bölümü eleme turlarında oynandı ve iki ekip 8 kez yarı finalde karşı karşıya gelerek bu alanda turnuva rekoruna imza attı.

Real Madrid Bayern Münih hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH NEREDE İZLENİR?

Karşılaşma Türkiye’de Tabii Spor platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek. İnternet bağlantısı olan kullanıcılar, platforma giriş yaparak mücadeleyi takip edebilecek.

Yurt dışında ise farklı yayıncı kuruluşlar üzerinden izleme imkanı bulunuyor. Avrupa ve Amerika kıtasında çeşitli spor kanalları, mücadeleyi kendi yayın akışları içinde futbolseverlerle buluşturacak.

