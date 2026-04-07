Real Madrid Bayern Münih hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı dev bir mücadeleyle başlıyor. Real Madrid ile Bayern Münih, Avrupa’nın en prestijli organizasyonunda bir kez daha karşı karşıya geliyor. Maçın ilk 11’inde milli oyuncumuz Arda Güler de yer alıyor. İşte maça dair yayın bilgisi detayları…
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid, sahasında Bayern Münih’i konuk edecek. Santiago Bernabeu’da oynanacak mücadele saat 22.00’de başlayacak ve futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. İki takım da turnuva boyunca sergilediği performansla dikkat çekerken, bu karşılaşma yarı final yolunda kritik bir adım niteliği taşıyor.
Real Madrid, turnuva tarihindeki başarıları ve deneyimli kadrosuyla sahaya çıkarken, Bayern Münih deplasmanda disiplinli oyun anlayışıyla mücadele edecek. Karşılaşmanın yüksek tempoda geçmesi ve iki takımın da gol yollarında etkili olması bekleniyor. Rövanş maçı ise 15 Nisan’da Münih’te oynanacak. Bu akşamki Real Madrid Bayern Münih maçı canlı yayın ile ekranlarda olacak.
Real Madrid - Bayern Münih maç kadrosu ilk 11’leri açıklandı:
Real Madrid maç kadrosu: Lunin, Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Thiago, Valverde, Arda Güler, Mbappe, Vini.
Bayern Münih maç kadrosu: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Olise, Gnabry, Diaz, Kane.
Real Madrid ile Bayern Münih arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, platform üzerinden maçı takip edebilecek.
Ayrıca farklı ülkelerde çeşitli yayıncı kuruluşlar da mücadeleyi ekranlara taşıyacak. ABD’de Univision Now, Almanya’da Sky Go, Fransa’da Canal+ Foot ve Arjantin’de TNT Sports gibi kanallar karşılaşmayı yayınlayacak platformlar arasında yer alıyor.
Real Madrid Bayern Münih maçını şifresiz veren yabancı kanallar:
ABD: Univision Now
Almanya: Sky Go
Arjantin: TNT Sports
Azerbaycan: TV NET
Belçika: VTM 2
Bulgaristan: MAX Sport 3
Hollanda: Sport 24
Fransa: Canal+ Foot
Romanya: Prima Sport 1
REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH İSTATİSTİKLERİ
Real Madrid ile Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası tarihinde toplam 28 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Real Madrid 13 galibiyet alırken, Bayern Münih 11 kez sahadan galip ayrıldı, 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
İki takım arasında oynanan maçlarda Real Madrid 45 gol atarken, Bayern Münih 42 gol kaydetti. Eşleşmelerin büyük bölümü eleme turlarında oynandı ve iki ekip 8 kez yarı finalde karşı karşıya gelerek bu alanda turnuva rekoruna imza attı.
Karşılaşma Türkiye’de Tabii Spor platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek. İnternet bağlantısı olan kullanıcılar, platforma giriş yaparak mücadeleyi takip edebilecek.
Yurt dışında ise farklı yayıncı kuruluşlar üzerinden izleme imkanı bulunuyor. Avrupa ve Amerika kıtasında çeşitli spor kanalları, mücadeleyi kendi yayın akışları içinde futbolseverlerle buluşturacak.