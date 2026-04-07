UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı bu akşam oynanacak kritik bir mücadeleyle devam ediyor. Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon, İngiliz ekibi Arsenal’i sahasında ağırlıyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Sporting Lizbon Arsenal hangi kanalda? Canlı yayın ile ekrana gelecek UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Sporting Lizbon, Arsenal'i sahasında ağırlıyor ve maç Tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Sporting Lizbon'un muhtemel ilk 11'inde Silva, Vagiannidis, Diomande, Inacio, Mangas, Braganca, Morita, Catamo, Trincao, Goncalves ve Suarez yer alıyor. Arsenal'in muhtemel ilk 11'inde Raya, White, Gabriel, Saliba, Calafiori, Zubimendi, Rice, Odegaard, Martinelli, Gyokeres ve Madueke bulunuyor. Karşılaşma, Türkiye'de dijital yayın platformu tabii üzerinden yayın yapan spor kanalları aracılığıyla izlenebiliyor. Avrupa kupalarının yayın haklarını elinde bulunduran TRT ve tabii platformu maçları farklı kanallar üzerinden futbolseverlerle buluşturuyor. Sporting Lizbon ile Arsenal arasındaki mücadele, Tabii Spor 1 ekranlarından saat 22.00'de canlı olarak yayınlanacak.

SPORTİNG CP - ARSENAL MAÇ KADROSU

Sporting Lizbon’un muhtemel ilk 11’inde Silva kalede görev alırken, savunma hattında Vagiannidis, Diomande ve Inacio’nun yer alması bekleniyor. Orta sahada Mangas, Braganca ve Morita forma giyerken, hücum hattında Catamo, Trincao, Goncalves ve Suarez’in sahaya çıkması öngörülüyor. Ev sahibi ekip, taraftar desteğini arkasına alarak ilk maçtan avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.

Arsenal cephesinde ise kalede Raya’nın görev alması beklenirken, savunmada White, Gabriel, Saliba ve Calafiori’nin yer alması planlanıyor. Orta sahada Zubimendi, Rice ve Odegaard üçlüsü görev yapacak. Hücum hattında ise Martinelli, Gyokeres ve Madueke’nin forma giymesi bekleniyor.

SPORTİNG LİZBON ARSENAL HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçları kapsamında oynanan bu karşılaşma, Türkiye’de dijital yayın platformu tabii üzerinden yayın yapan spor kanalları aracılığıyla izlenebiliyor. Avrupa kupalarının yayın haklarını elinde bulunduran TRT ve tabii platformu, aynı gün oynanan maçları farklı kanallar üzerinden futbolseverlerle buluşturuyor.

Sporting Lizbon ile Arsenal arasındaki mücadele de bu yayın planı kapsamında futbolseverlerin erişimine açılıyor. Tabii platformu, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin yanı sıra Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmalarını da kapsayan geniş bir yayın içeriği sunuyor.

Sporting Lizbon Arsenal maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

ABD: ViX

Arnavutluk: Tring Sport 2

Azerbaycan: Ictimai TV

Meksika: ESPN 2 Norte

SPORTİNG LİZBON ARSENAL MAÇI TABİİ SPOR 1'DE

Sporting Lizbon ile Arsenal arasındaki çeyrek final ilk karşılaşması, Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Saat 22.00’de başlayacak mücadele, aynı gün oynanan diğer karşılaşmalarla birlikte tabii platformunun spor kanalları üzerinden takip edilebilecek.

Tabii Spor kanalları, UEFA organizasyonlarının yayınlarını üstlenen TRT’nin dijital platformu içinde yer alıyor. Aynı saatlerde oynanan birden fazla karşılaşma olması durumunda Tabii Spor 1, Tabii Spor 2 ve Tabii Spor 3 kanalları üzerinden paralel yayın yapabilmektedir.