Tabii Spor CANLI nereden izlenir? Real Madrid Bayern Münih maçı başlıyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Avrupa futbolunun en prestijli turnuvasında çeyrek final heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Real Madrid ile Bayern Münih, Santiago Bernabeu’da karşı karşıya gelecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçları kapsamında oynanacak karşılaşmalar, TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden futbolseverlerle buluşuyor. Real Madrid ile Bayern Münih arasındaki mücadele de bu yayınlar arasında yer alıyor ve karşılaşma Tabii Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebiliyor. Kullanıcılar, platforma giriş yaptıktan sonra spor kategorisi altında yer alan canlı yayın bölümünden canlı maç yayınına ulaşabiliyor.
Tabii platformuna erişim sağlamak için kullanıcıların öncelikle resmi internet sitesi üzerinden ya da mobil uygulama aracılığıyla kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Üyelik işlemi kısa sürede tamamlanırken, kullanıcılar daha sonra canlı yayınlara ve spor içeriklerine kolaylıkla erişebiliyor. Yayınlar internet üzerinden gerçekleştiği için farklı cihazlardan izleme imkanı bulunuyor.
Tabii Spor’da canlı yayınlanacak olan Real Madrid Bayern Münih maç kadroları açıklandı:
Real Madrid: Lunin, Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Thiago, Valverde, Arda Güler, Mbappe, Vini.
Bayern Münih: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Olise, Gnabry, Diaz, Kane.
Real Madrid ile Bayern Münih arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşması, Tabii Spor platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler, tabii.com adresine giriş yaparak ya da mobil uygulamayı indirerek yayınlara ulaşabiliyor. Ayrıca Smart TV ve tablet gibi cihazlardan da aynı yayın izlenebiliyor.
Karşılaşma, Tabii Spor kanalları üzerinden yayınlanırken, kullanıcıların “Canlı Yayınlar” veya “Spor” sekmesini takip etmesi gerekiyor. TV+ aboneleri ise platform üzerinden 75. kanal aracılığıyla Tabii Spor yayınlarına erişebiliyor.
Tabii platformuna üyelik işlemi ücretsiz olarak yapılabiliyor ve kullanıcılar temel içeriklere bu şekilde erişebiliyor. Ancak UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanan yabancı takımların karşılaşmaları için Premium üyelik gerekiyor. Real Madrid ile Bayern Münih maçı da bu kapsamda yer alıyor.
Premium üyelik, aylık veya yıllık paketler halinde sunuluyor ve kullanıcıların reklamsız ve yüksek kaliteli yayınlara erişmesini sağlıyor. Türk takımlarının maçları genellikle ücretsiz olarak izlenebilirken, bu tür büyük Avrupa karşılaşmaları için ücretli abonelik şartı bulunuyor.
Real Madrid ile Bayern Münih arasında oynanan karşılaşma, Tabii Spor üzerinden yayınlanıyor ancak bu mücadele için Premium üyelik gerekiyor. Bu nedenle maçın şifresiz olarak izlenmesi mümkün olmuyor ve kullanıcıların aktif abonelikle giriş yapması gerekiyor.
Platform, internet tabanlı bir hizmet sunduğu için uydu veya klasik televizyon frekansları üzerinden erişim bulunmuyor. İzleyiciler, hesap bilgileriyle giriş yaparak canlı yayını mobil cihaz, bilgisayar veya akıllı televizyon üzerinden takip edebiliyor.